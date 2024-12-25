Снова реванш: назван следующий соперник Усика

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) станет следующим соперником Александра Усика (23-0, 24 КО). Однако произойдет это только в том случае, если 22 февраля британец победит новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) и защитит свой титул.

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Об этом в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который на сегодня является главным организатором боксерских поединков в мире. По его словам, Усик заслуженно победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше 21 декабря.

"Я считаю, что Усик победил. Он выиграл на четыре раунда больше. Тайсон сделал все, он провел потрясающий бой, но таков бокс: есть победитель и проигравший. Далее, если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Усика и Дюбуа. И я хочу увидеть Тайсона, может быть, с Энтони Джошуа или кем-то еще, мы решим", – сказал аравиец.

Отметим, что Усик и Дюбуа встречались в августе 2023 года. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь, британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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