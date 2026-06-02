'Сложно представить': экс-чемпион мира из РФ высказался о 'постанове' в бою Усик – Верховен

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд категорически не согласился с высказываниями о якобы подстроенном ходе боя Александра Усика (25-0, 16 КО) и Рико Верховена (1-1, 1 КО). По словам представителя РФ, украинец и нидерландец проведи очень яркий поединок, в котором нанесли друг друга немало урона.

Видео дня

Об этом Дрозд заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также выразил уверенность в том, что Верховен выглядел лучше, попадая чаще по сопернику, который в итоге оказался сильнее.

"Не считаю, что бой был срежиссирован. Мне сложно представить, что можно срежиссировать большой бой. Посмотрите на лица Усика и Верховена – они точно не в спектакль играли, как мы с Денисом Лебедевым в театре сатиры. Эти ребята друг друга били, и у Верховена получилось лучше", – сказал Дрозд.

Ранее россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!