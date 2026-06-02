Эта история поставила на уши всю страну: Алик Мкртчян шокировал откровением о романе с замужней женщиной и его 'счастливым' финалом

Звезда проекта "МастерШеф" Алик Мкртчян поделился шокирующей историей из своей личной жизни. В возрасте 19 лет шеф-повар крутил роман с замужней женщиной, которой тогда было 35-37 лет, и делал для нее много впечатляющих романтических жестов. Однако со временем он решил поставить в этой истории точку, что сначала стало для избранницы болезненным ударом, но в итоге завершилось своеобразным хеппи-эндом – экс-партнерша Мкртчяна находится в счастливом браке, а он давно отпустил эти отношения.

Завесу личной жизни шеф-повар приоткрыл в интервью Славе Демину. Что интересно, кулинар впервые рассказал эту историю в далеком 2008 году, когда стал главным героем премьерного выпуска шоу "Давай поженимся", и тогда она поставила на уши всю страну.

"Тогда я был в главной роли и пришли три невесты, чтобы я кого-то выбрал. Я рассказывал об этих отношениях на всю страну. Тогда СТБ получило более пяти тысяч писем, что для них я показатель того, что такие отношения могут быть", – вспомнил шеф-повар. – "Я не мог на улицу выйти. Это был такой пик популярности, больше, чем после "МастерШеф". Представь: СТБ, прайм-тайм, 20:00 пятницы, когда все у телевизоров".

По словам Алика Мкртчяна, он познакомился со старшей избранницей на работе. Кулинар был готов сделать для женщины очень много вещей, однако из-за того, что он фактически был любовником, пара держала чувства за семью замками.

"Я делал ванну Клеопатры с медом, молоком и лепестками роз для нее. Я такие вещи делал, что сейчас все романтики нервно курят в сторонке. Я мог так кружить девушку. Но она была замужем, это трагизм этой истории. Три года я имел отношения с замужней женщиной. Ей было 35 или 37 лет, мне 19", – поделился кулинар.

Что интересно, родители Алика Мкртчяна знали о его отношениях со старшей партнершей и часто резко насмехались над ним. Как вспомнил звезда "МастерШефа", когда папа видел на улице женщин, говорил, что это "его аудитория", более того, заявлял: "Хватит обслуживать пенсионный фонд".

Однако со временем Мкртчян осознал, что эти отношения должны завершиться и им с избранницей следует двигаться дальше. Он порвал со старшей женщиной, чем причинил ей много боли.

"Я знал, что она очень страдает. Ее подруги мне звонили и говорили, что у нее чуть ли не суицидальные мысли возникали. Они приезжали ко мне, чтобы я хоть что-то сделал. Я говорил: "Хорошо, что-то придумаю", но не делал этого. Потом где-то через полгода поговорил с ней и больше мы не встречались", – поделился шеф-повар.

И все же эта история завершилась хорошо. По словам Алика Мкртчяна, его бывшая избранница "счастлива, имеет семью и детей", а он абсолютно ничего не чувствует, вспоминая тот период жизни.

