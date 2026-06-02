"География позволяет": Буданов оценил вероятность российской агрессии против Армении
Россия имеет достаточно ресурсов для потенциальной агрессии против Армении, и сценарий, подобный украинскому, нельзя исключать. В то же время решающим фактором при таком развитии событий может стать способность Москвы повлиять на внутреннюю ситуацию в Армении и расколоть общество, создав почву для вторжения.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время международного форума "Архитектура безопасности". По его словам, сигналы о возможных рисках для Армении начали появляться еще два года назад.
Россия имеет возможности для агрессии
Кирилл Буданов не исключает, что Россия может попытаться реализовать в отношении Армении сценарий, похожий на тот, который применила против Украины. По его словам, это абсолютно реально, в том числе и потому, что между странами есть общая граница.
"Подобные сигналы начались два года назад. На мой взгляд, это абсолютно реалистично. А почему? География позволяет – есть общая граница. И сравнивать мощь Армении и Российской Федерации нет смысла. Все это понимают", – сказал он.
По словам руководителя ОП, Россия имеет достаточно сил и средств для реализации такого сценария. В то же время решающим может стать не только военный фактор, но и ситуация внутри самой Армении.
Буданов отметил, что главным вопросом остается способность Кремля повлиять на общественные настроения и создать внутренние предпосылки для дальнейших действий.
"Главный вопрос – смогут ли они разделить общество для того, чтобы аргументированно что-то делать дальше. Это дискуссионный вопрос. Не знаю. Надеюсь, что не смогут", – отметил он.
Реакция мира должна быть действенной
Отдельно Буданов прокомментировал возможную реакцию международного сообщества в случае новой российской агрессии. По его мнению, традиционных дипломатических заявлений в стиле "выражаем обеспокоенность" будет недостаточно для сдерживания Москвы.
"Это хорошая реакция. Но от этого ни холодно ни жарко, как говорится. Кто на самом деле готов к этому, это огромный вопрос", – подчеркнул он.
Руководитель Офиса президента фактически подчеркнул, что потенциальные угрозы для Армении должны оцениваться не только через призму заявлений Кремля, но и с учетом предыдущих действий России в отношении соседних государств.
Отношения Армении и России
Отношения между Арменией и Россией находятся в состоянии глубочайшего кризиса за весь постсоветский период и стремительно ухудшаются. Армения открыто заявляет о желании присоединиться к Европейскому Союзу и отвергает требования Москвы о проведении референдумов о дальнейшей интеграции с Россией
Премьер-министр Никол Пашинян активно ведет курс на евроинтеграцию, поэтому Россия активизировала скрытую кампанию влияния в Армении накануне парламентских выборов, пытаясь не допустить его переизбрания и окончательного геополитического разворота страны на Запад.
Появляются сообщения о возможной попытке масштабного внешнего вмешательства в избирательный процесс. Речь идет об организованных действиях, направленных на влияние на результаты голосования через привлечение избирателей, находящихся за рубежом.
По данным Reuters, в планы Кремля накануне выборов в Армении входили кампании по дезинформации в поддержку пророссийских кандидатов, а также схема по перевозке десятков тысяч российских армян для влияния на результаты голосования.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Армении "судьбой Украины" из-за сближения с ЕС. Он заявил, что война против Украины якобы началась из-за обстоятельств, похожих на те, которые, по его словам, сейчас наблюдаются в Армении. По его словам, намерения официального Еревана присоединиться к ЕС "требуют особого рассмотрения". Он требует у Еревана провести референдум по вступлению в ЕС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг требование Путина провести референдум по вступлению страны в Евросоюз. Он заявил, что пока нет оснований ставить вопрос выбора между ЕС и Евразийским экономическим союзом.
