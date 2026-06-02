Один из лучших парикмахеров мира взялся за волосы скандальной Бритни Спирс: результат ошеломил сеть. Фото

Один из самых известных парикмахеров мира Крис Эпплтон, который работал с Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и другими голливудскими знаменитостями, наконец осуществил свою давнюю мечту – поработал со скандальной певицей Бритни Спирс. Результат сотрудничества вызвал бурную реакцию в соцсетях и восторг поклонников певицы.

О новом образе Эпплтон рассказал в своем Instagram, опубликовав совместное селфи с поп-звездой. На снимке Спирс позирует с несколькими плойками в руках, шутливо показывая язык, в то время как парикмахер мягко улыбается в камеру.

Волосы 44-летней певицы оставили в ее узнаваемом светлом оттенке, выпрямили и разделили ровным пробором посередине.

"В детстве, когда я рос в Англии, песни Бритни Спирс сопровождали так много моих моментов. Я и представить себе не мог, что когда-то буду стоять за парикмахерским креслом (а в этом случае она стояла за моим, ха-ха) и делать ей прическу", – подписал публикацию парикмахер.

Он также тепло отозвался о певице, назвав ее "одной из самых добрых и нежных людей", которых ему приходилось встречать.

Интересно, что еще в июне 2025 года он открыто заявлял, что мечтает создать для Бритни Спирс кардинально новый образ: "Я бы очень хотел поработать с Бритни. И это было бы не просто подровнять кончики – она заслуживает настоящего большого преображения".

После публикации нового фото комментарии мгновенно заполнились восторженными отзывами. Среди тех, кто отреагировал на долгожданное сотрудничество, была и Ким Кардашьян, которая оставила под постом сердечки. Другие звезды и фолловеры парикмахера писали следующее:

"Вот что нужно миру".

"Культово! Горжусь тобой".

"Да, это произошло!"

"Это просто невероятно! Я так горжусь тобой и тем, что знаю тебя. Мне это очень нравится, и я понимаю, как много это для тебя значило".

"О Боже! Я не могу в это поверить! Я люблю тебя все больше и больше! Бритни – моя кумирка с самого начала!"

"Оооо, я ее обожаю! Когда она выходила замуж, я всегда думала, почему бы ей не воспользоваться услугами кого-то такого, как ты, и я так рада, что она наконец-то оказалась в твоем кресле".

Кто такой Крис Эпплтон

Крис Эпплтон – один из самых известных и влиятельных парикмахеров современности. Его клиентками являются Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Кэти Перри, София Вергара, Дрю Бэрримор, Крис Дженнер и многие другие мировые звезды.

За свою карьеру он неоднократно получал престижные профессиональные награды, в частности звание "Парикмахер года". Именно Эпплтон создавал знаковые образы Дженнифер Лопес для выступления на Супербоуле и ее свадьбы с Беном Аффлеком.

В начале 2026 года стилист выпустил автобиографическую книгу Your Roots Don't Define You ("Твои корни тебя не определяют"), где рассказал о своем пути от парня из британского Лестера до одного из самых успешных мастеров Голливуда.

