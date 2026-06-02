В Кремле назвали циничное условие завершения войны с Украиной до 'конца дня'

В Кремле назвали циничное и дерзкое условие, при котором они могли бы завершить войну в Украине. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ "уйти из регионов России".

Видео дня

Об этом сообщило росмедиа. По словам Пескова, война в таком случае может завершиться "до конца дня".

Что сказал Песков

В Кремле в очередной раз заявили, что готовы к завершению начатой ими войны "до конца дня", однако при этом назвали циничное условие. По словам Пескова, это может произойти, если президент Украины прикажет выйти ВСУ с территорий, которые Россия пытается оккупировать, при этом цинично их назвали "российскими регионами".

"Конфликт в Украине можно завершить до конца дня, если Зеленский предоставит ВСУ приказ уйти из регионов России", – заявил Песков.

Переговоры Украины и России

Министр иностранных дел Андрей Сибига констатировал, что переговоры между Украиной и Россией при американском лидерстве сейчас на паузе. Киев заинтересован в дополнительном импульсе для завершения развязанной РФ войны – для этого надо выйти на новый формат разговоров.

В частности необходимо участие Европы и встреча на уровне лидеров Украины и РФ – именно она может принести реальный результат. По словам главы МИД, Украина заинтересована в новой динамике, в дальнейших контактах, диалоге, в том числе на уровне переговорных групп.

Напомним: российский диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

Путин добавил, что лидеры могут встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты "окончательные договоренности на длительную историческую перспективу".

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты пока не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать посредническую роль, однако лишь при условии, если диалог будет продуктивным.

Также мы писали о том, что в Кремле отреагировали на желание Европейского Союза быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ЕС не может выступать таким посредником, поскольку "является стороной конфликта".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!