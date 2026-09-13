Дома украинцев собираются сносить: "слуга народа" рассказала, к чему готовятся во власти

В Украине насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.

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Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила:

Вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома", обсуждается.

Это не будет 100%-ная планка – ведь точно "будут люди, которые скажут, что ничего не хотят".

"Всегда будут те, кто скажет, что, условно, 70 лет жили в этом доме и никуда уже не хотят переезжать. Но 100% – нереальная цифра. Потому что тогда ни одна "хрущевка" не пройдет через реновацию или за счет ее не будет осуществлено новое строительство", – объяснила Шуляк.

Сначала нужно принять закон

Впрочем, отметила нардеп, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако:

Он пока прошел лишь 1-е чтение.

Сейчас его "готовят на 2-е".

Где украинцы будут жить после сноса их домов

Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".

Если о деньгах – то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.

Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В то же время, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что этот документ не только фиксирует реальные характеристики недвижимости, но и является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Более того, без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно – ведь:

Технический паспорт только описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.

Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В целом же, рассказали в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

государственной регистрации права и приватизации;

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта;

наследовании;

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

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