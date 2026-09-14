Переговоры без США сорвались: в Омане отменили встречу касательно "захваченного" Ираном Ормузского пролива

14 сентября дипломаты стран Персидского залива планировали встретиться с представителями Ирана, чтобы обсудить полноценное возобновление работы Ормузского пролива. Эти переговоры должны были пройти без участия ключевого игрока – Соединенных Штатов Америки. За день до мероприятия они были отменены.

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О срыве переговоров сообщил министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди. На своей странице в X (Twitter) он заявил, что встреча будет перенесена на другую дату, не уточнив причин такого решения.

"В целях достижения консенсуса региональная встреча, запланированная на завтра в Салале (Оман. – Ред.), была перенесена. Мы по-прежнему стремимся содействовать диалогу, способствующему стабильности и долгосрочному сотрудничеству в нашем регионе", – написал глава МИД.

В CNN отметили, что мероприятие было отложено на неопределенный срок, как только новость о нем распространилась в СМИ.

Запланированные переговоры должны были подчеркнуть, что, несмотря на активные усилия по разработке альтернативных коридоров прохода через пролив, страны региона не желают принимать статус-кво в качестве новой нормы. После месяцев закрытых обсуждений сложной возможной правовой базы, которая могла бы позволить Ирану и Оману взимать сборы с судов, дипломаты надеялись на определенный импульс для заключения соглашения.

"Не ожидается какого-либо неизбежного прорыва, но решение проблемы пролива является самым насущным вопросом, поэтому нам нужно с чего-то начинать", – сообщил CNN региональный источник.

Иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на чиновника Министерства иностранных дел Ирана, сообщало, что встреча в Омане пока отменена по просьбе некоторых стран региона. Решение якобы было принято совместно Тегераном и Маскатом. Собеседник добавил, что Иран и Оман согласуют свои действия и рассчитывают определить новую дату переговоров.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова заявил, что война с Ираном завершится "очень скоро". По его мнению, это может произойти сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться 3 ноября.

– Тем временем Исламская Республика возобновила производство баллистических ракет после ударов США и Израиля по военным объектам. Для производства Тегеран использует уцелевшие запасы комплектующих, работы ведутся на подземных локациях. Речь идет о ракетах как на жидком, так и на твердом топливе.

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