Медведев, понятно, давно уже никто, но тексты для него пишет Путин.Так что есть что послушать.

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Далее текст на языке оригинала.

Отже, "Медведєв" – про Литву:

"За них ніхто не заступиться. Ось навіть якщо там буде випалене поле, жодні інші країни за них воювати не стануть. І відома стаття 5 Північноатлантичного договору – вона не буде реалізована, це всі визнають.

Бо якщо її буде реалізовано, це глобальна катастрофа, планетарна. Вони не дурні. Але Литва зникне з карти світу".

Зауважу: оголошена теза щодо п’ятої статті – вельми цікава, таке собі завальне запитання.

І в разі відсутньості відповіді йому не ліньки буде завтра й повторити, але вже на іншому – приміром, польському – геоприкладі.

А післязавтра – може, й на японському.

Тож краще відповісти. Й не словом, а нарешті дією.

Хіба приводів не вистачає?

Наприклад, не руські доміки зачиняти, а посольство.

Й хоча би – припинити торгувати.

Ще й місцевих фашистів заборонити.

Когось навіть трохи попересаджати.

Адже тигр, який каже, що він миша, виглядає дещо непереконливо.

(У слухачів – не той кайф, хайп і драйв.)

Раніше, до речі, між 33-м і 39-м було, важко повірити, цілих 6 років! Однак зараз час прискорився, й вистачить 6 місяців.

Чи то навіть тижнів.

Бо коли держави й справді почнуть зникати, несподівано може з’ясуватися, що процес пішов і зупинити його швидко вже неможливо.

Є таке анекдотичне висловлювання щодо складності англійської мови – пишуть, мовляв, "Ліверпуль", а читають "Манчестер".

Так от, мордорська – не менш складна, бо ЛИТВА перекладається з російської ЄВРОПА.