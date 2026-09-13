В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: эта услуга подорожала сразу на 77%

В Украине ускорился рост цен – в августе-2026 годовой уровень инфляции составил 8,1% против 7,7% в июле. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с августа 2025-го по август 2026-го – тарифы выросли в целом на 5,6%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 77,6%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

канализацию – 73,6%;

уборку мусора – 18,5%;

аренду жилья – 12,2%;

содержание и ремонт жилья – 6,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 6,7%.

На какие услуги тарифы не повышали

Впрочем, сразу на ряд услуг цены остались прежними. Кроме электроэнергии, это:

газ;

горячая вода и отопление.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с июля по август тарифы выросли на 1,3%. В частности, расценки увеличились на:

водноснабжение – на 16,8%;

канализацию – 16,7%;

уборку мусора – 2,1%;

аренду жилья – 2,1%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 0,8%;

содержание и ремонт жилья – на 0,4%.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

В то же время, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа.

Дело в том, признали в "Нафтогаз Украины", что возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца 2026 года.

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