'Просто издевался': Беленюк дал однозначный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олимпийский чемпион Рио-2016 Жан Беленюк выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) снова победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Бывший борец герко-римского стиля отметил, что британец существенно отстает от нашего соотечественника в умениях и мастерстве.

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Об этом Беленюк заявил в интервью порталу sport-express.ua. Депутат Верховной Рады подчеркнул, что против Усика играет возраст, однако Дюбуа вряд ли сумеет этим воспользоваться, поскольку украинец, как и в первом бою соперников, навяжет свой план на поединок.

"После первого их боя я не знаю, чем Дюбуа может удивить. Возможно, он стал увереннее после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал – это тем, что бил ниже пояса. Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и в пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно – Усик фаворит", – сказал Беленюк.

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Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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