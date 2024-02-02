'Побил Кличко': российский чемпион, который называл Усика трусом, высказался о бое украинца и Фьюри

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) не смог назвать фаворита боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Россиянин, который ранее обвинял украинского боксера в трусости, отметил, что результат противостояния 17 февраля определит готовность соперников.

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Такое мнение Бетербиев выразил в интервью порталу Sport24. 29-летний уроженец Хасавюрта подчеркнул, что Усик и Фьюри имеют одинаковый опыт, правда, у украинца есть преимущество из-за его богатой любительской карьеры. Кроме того, россиянин ничего не сказал о победах Александра над Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

"Шансы Усика на победу? Даже не знаю. Они по опыту практически одинаковые. Тайсон выигрывал у очень серьезных ребят. Например, побил Кличко, первым отправил Уайлдера "в отпуск". У Фьюри есть, за что его уважать. У Усика за плечами Олимпиада, абсолютное чемпионство в первом тяжелом весе. Думаю, самый важный фактор – кто как подготовится. Кто лучше подготовится, тот и выиграет. А так –опыта у них обоих достаточно", – сказал Бетербиев.

За 2,5 недели до поединка был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки.

Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона. Кроме того, появились подробности подготовки Цыганского короля к поединку, которые озадачили экспертов. Также в Британии приняли экстраординарное решение по бою, а в США он вызвал гнев болельщиков.

В свою очередь в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что будет болеть за Усика, назвав украинца "русским человеком". Это высказывание вызвало гнев у болельщиков из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя. В свою очередь легендарный Костя Цзю назвал главное условие поражения Цыганского короля.

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