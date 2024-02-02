'Просто разобьет': легенда бокса из России назвал условие поражения Фьюри в бою с Усиком

Результат боя между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) во много будет зависеть от формы британского боксера. При этом украинец точно будет готов к поединку на все 100%, а кроме того, Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, придется столкнуться с соперником, который уступает в габаритах.

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Такое мнение в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" выразил легендарный российский боксер Костя Цзю. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе добавил, что Усик легко выиграет поединок, если Фьюри несерьезно отнесется к тренировочному лагерю.

"В этом бою все сильно зависит от того, в какой форме будет находиться Фьюри. То, что Усик будет полностью готов к бою, однозначно. И Александр может преподнести хороший сюрприз, потому что он умный боксер высокого класса. Если Тайсон не будет готов на 100%, то Александр его просто разобьет и разберет по полочкам. У него есть хорошая любительская школа и он здорово адаптирован к профессиональному рингу. А выдержать 12 раундов тяжело. И если Тайсон не будет готов полностью, то я отдаю преимущество Усику. Я заметил, что Тайсону все же легче боксировать с большими ребятами, чем с маленькими. Но не знаю, в какой форме Фьюри находится сейчас. Например, он не был готов к предыдущему бою с Фрэнсисом Нганну", – сказал Цзю.

За 2,5 недели до поединка был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки.

Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона. Кроме того, появились подробности подготовки Цыганского короля к поединку, которые озадачили экспертов. Также в Британии приняли экстраординарное решение по бою, а в США он вызвал гнев болельщиков.

В свою очередь в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что будет болеть за Усика, назвав украинца "русским человеком". Это высказывание вызвало гнев у болельщиков из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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