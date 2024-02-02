"Это просто безумие": бой Усик – Фьюри вызвал ярость в США

Американские любители бокса пришли в ярость после того, как были объявлены цены на трансляцию боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Шоу состоится в Эр-Рияде 17 февраля и будет традиционно показано в США по системы pay-per-view (плати и смотри).

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Фанатам придется заплатить 70 долларов, чтобы увидеть историческое противостояние, пишет Mirror. Именно такой ценник выставили стримминговая платформа DAZN и портал PPV.com, что и вызвало негодование у американцев. Они отметили, что бой состоится в неудобное для них время, а в нем не примут участия их соотечественники.

"Почему в США все так дорого. Смешно. Это даже не в прайм-тайм в США, в главном событии нет американцев. Это просто безумие", "Надеялся, что будет дешевле, но все равно куплю. Вперед, Усик", "Тот факт, что для нас в Великобритании это будет около 20 фунтов (25 долларов), просто безумен", "Меня всегда поражает то, что с них берут вдвое больше, чем мы платим в Англии", – приводит издание комментарии болельщиков.

За 2,5 недели до поединка был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки.

Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона. Кроме того, появились подробности подготовки Цыганского короля к поединку, которые озадачили экспертов. Также в Британии приняли экстраординарное решение по бою..

В свою очередь в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что будет болеть за Усика, назвав украинца "русским человеком". Это высказывание вызвало гнев у болельщиков из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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