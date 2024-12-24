'Остались незакрытые счета': роспропаганда потребовала от Усика подраться с 'братом Кадырова'

Российские пропагандисты продолжают писать небылицы об Александре Усике (23-0, 14 КО) после его победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Теперь они потребовали от нашего соотечественника подраться с абсолютным чемпионом полутяжелого веса Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО), с которым у украинца якобы "остались незакрытые счета еще со времен любительского ринга".

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Об этом пишет издание "Советский спорт", рассуждая о перспективах Усика после того, как он победил всех топовых супертяжей планеты. СМИ выдвинуло абсурдну, мысль о том, что для украинца поединок против Бетербиева, которого он бил на Олимпийских играх и чемпионате мира, выглядит невероятно интересным.

"Куда интереснее выглядит гипотетическое столкновение с непобежденным российским чемпионом Артуром Бетербиевым (ранее он называл Рамзана Кадырова своим братом – ред.). Да, он выступает в полутяжелом весе, но он неоднократно заявлял, что ради боя с Усиком готов подняться в весовой категории. Такой бой обещал бы стать грандиозным событием для бокса, ведь два непобежденных чемпиона сойдутся в ринге, чтобы выяснить, кто действительно лучший. У них остались незакрытые счета еще со времен любительского ринга", – пишут россияне.

Отметим, что ранее "Советский спорт" в истерике обвинил Александра в том, что он "встал на сторону террористов". После реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перфоманса..

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском.

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