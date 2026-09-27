Специальный посланник Папы Римского отправится в Москву: о чем он будет говорить по поводу войны в Украине

Специальный посланник Папы Римского Льва XIV, кардинал Маттео Дзуппи, 27 сентября отправился в Москву для переговоров о гуманитарных последствиях войны России против Украины. Среди ключевых вопросов его миссии – возвращение украинских детей, обмен военнопленными и решение гражданских гуманитарных проблем.

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Встречи с представителями российских властей запланированы на понедельник, вторник и среду. Об этом Дзуппи сообщил российскому государственному агентству ТАСС.

"Мне поручено поддержать усилия сторон по решению проблем [вывезенных из зон боевых действий] детей, обмену пленными, а также решению гражданских проблем, возникших в результате конфликта", — сказал Дзуппи.

В Ватикане поступают обращения по гуманитарным вопросам как с украинской, так и с российской стороны. Диалог с Москвой уже начался, и Святой Престол намерен его продолжать.

"Мы знаем, сколько страданий причиняет война, и стараемся способствовать её завершению", – заявил специальный посланник Папы.

Кардинала Маттео Дзуппи Папа Франциск назначил своим специальным посланником по вопросам поиска путей к миру в Украине в мае 2023 года. С тех пор он уже посещал Москву, а также проводил переговоры в Украине и других странах.

В июле 2026 года Дзуппи находился в Украине, где встречался с украинскими чиновниками и обсуждал, в частности, возвращение пленных и украинских детей. В Ватикане заявляли, что гуманитарные вопросы остаются центральной частью его миссии.

Во время нынешней поездки в Москву кардинал должен продолжить гуманитарный диалог с российской стороной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что семьи и представители украинских военнопленных и пропавших без вести встретились со специальным представителем Ватикана и Папы Римского, кардиналом Маттео Дзуппи, и передали ему списки украинских военнопленных. Украинцы рассчитывают на содействие Святого Престола в их освобождении.

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