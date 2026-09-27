Блог | Убийце Ирины Фарион – пожизненное
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Убийце Ирины Фарион – пожизненное
Суд по делу об убийстве Ирины Фарион готовится вынести приговор убийце.
Далее текст на языке оригинала.
Цей вирок – це тест для судової системи.
Чи здатна вона дати гідну і справедливу відповідь на цинічну страту Людини, що стала Символом боротьби за українську Україну?!
І цей вирок лише початок довгого шляху.
Знайти і покарати всіх замовників цієї цинічної страти.
Всіх пособників.
Ініціаторів сатанинської кампанії цькування Ірини.
Дифамаціцних кампаній.
Людей без честі, що роздумували суспільно істерію і ненависть.
Людей, що не спромоглися встати на захист.
І цей шлях буде пройдено.
Але на початку має бути справедливий вирок вбивці.
І це серйозний тест для судової системи.
Знаємо який тиск чиниться на суд. Які впливи і гроші. Задіяне все, що можна. Найцинічніші адвокати. Дорогі кампанії дезінформації. Курортні умови утримання вбивці.
Тому Система має знати. Нація дуже уважно слідкує за вислідом цієї справи.
Ірина Фаріон і її родина не самі.
Суд має винести єдино можливий вирок.
Вбивця Ірини Фаріон має отримати довічне…