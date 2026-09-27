Убийце Ирины Фарион – пожизненное

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Суд по делу об убийстве Ирины Фарион готовится вынести приговор убийце.

Далее текст на языке оригинала.

Цей вирок – це тест для судової системи.

Чи здатна вона дати гідну і справедливу відповідь на цинічну страту Людини, що стала Символом боротьби за українську Україну?!

І цей вирок лише початок довгого шляху.

Знайти і покарати всіх замовників цієї цинічної страти.

Всіх пособників.

Ініціаторів сатанинської кампанії цькування Ірини.

Дифамаціцних кампаній.

Людей без честі, що роздумували суспільно істерію і ненависть.

Людей, що не спромоглися встати на захист.

І цей шлях буде пройдено.

Але на початку має бути справедливий вирок вбивці.

І це серйозний тест для судової системи.

Знаємо який тиск чиниться на суд. Які впливи і гроші. Задіяне все, що можна. Найцинічніші адвокати. Дорогі кампанії дезінформації. Курортні умови утримання вбивці.

Тому Система має знати. Нація дуже уважно слідкує за вислідом цієї справи.

Ірина Фаріон і її родина не самі.

Суд має винести єдино можливий вирок.

Вбивця Ірини Фаріон має отримати довічне…