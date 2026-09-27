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Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев
Народный депутат Украины

Блог | О дыре в бюджете, или Кто срывал наши международные финансовые обязательства

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Считаю, что экспортерам и неэкспортерам, которым сегодня задерживают возмещение НДС, вместо шокирующих сообщений в СМИ о задержках нужно искренне поблагодарить всех тех "умников", которые, прыгая из эфира в эфир, с трибуны на трибуну, рассказывали о "налогах на носки", "сократите кэшбэки", "отмените налоги" и всю прочую тарабарщину, которой пытались изо всех сил реанимировать свой жалкое рейтинг, срывая наши международные финансовые обязательства.

Далее текст на языке оригинала.

Подякувати персонально, по прізвищах, які ви можете бачити в результатах голосувань. Вони є авторами тієї величезної діри, яка сьогодні не дозволяє фінансувати видатки вчасно.

Прийми ми всі закони вчасно, у нас сьогодні була б єдина проблема – "діра Федорова" в оборонному бюджеті, на вирішенні якої ми б сконцентрувалися. А так маємо каскадний ефект від кількох фінансових прірв одночасно.

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