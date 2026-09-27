"Россия "победила" детсады и школы": Зеленский об атаках врага по Киеву и новых санкциях против агрессора

Войска Российской Федерации только за 27 сентября и только в одном Киеве обстреляли два детских сада и две школы, обычный жилой дом, СТО, несколько складских помещений и объектов связи. Если бы Кремль действительно готовился к дипломатическому урегулированию, этой волны "шахедного" террора не было бы.

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Об этом вечером в воскресенье заявил президент Владимир Зеленский, призвав партнеров (в частности США) усилить санкционное давление на РФ. "Мы рассчитываем на действенные решения мира", – отметил глава государства в официальном канале в Telegram.

Зеленский написал, что во всем мире такой выбор для атак можно назвать только одним словом – терроризм.

"Никакой военной цели у России при этом нет. Это исключительно попытка сломить людей и как можно больше поранить наше общество. К сожалению, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали", – сообщил президент.

Всего в течение воскресенья (по состоянию на 20:00) захватчики запустили по нашей стране 277 ударных БпЛА, 155 из них были реактивными.

"Среди поврежденных объектов также дом, который используется в качестве резиденции посла Саудовской Аравии. На Днепровщине среди поврежденных объектов спортивная школа. На Сумщине – здание областного дома ребенка", – рассказал Зеленский.

Агрессор замыливает глаза "дипломатическими сигналами"

Сейчас РФ "побеждает" садики, школы, дома и другим гражданские цели и не предпринимает ни малейших шагов к деэскалации. В то же время американской стороне в Москве рассказывают о якобы "готовности" к переговорам.

Глава государства призвал воспринимать ситуацию трезво. "Россия умеет давать такие обнадеживающие дипломатические сигналы, которые просто хотят слышать в мире. Умеет давать такие сигналы, чтобы отсрочить жесткие шаги мира в ответ на войну", – пояснил он.

Важный санкционно-тарифный закон Линдси Грэма "уже на этапе применения" в США. Если задействовать все предусмотренные им меры давления, ситуация может измениться к лучшему.

"Нужно этот закон реализовать, и каждый в мире видит, что ЕСТЬ ЗА ЧТО его применить и ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО. Мы рассчитываем на действенные решения мира и на усиление давления партнеров, чтобы Россия видела, что ее манипуляции дипломатическими сигналами не позволят ей снова и снова выигрывать дополнительное время на войну и террор. Важно, чтобы и другие наши партнеры из Группы семи и Группы двадцати были принципиальными", – призвал президент.

Также он сообщил, что против РФ (в частности против финансовых цепочек, схем поставок компонентов и оборудования для производства оружия, конкретных предприятий и лиц, прежде всего задействованных в производстве российской баллистики) готовятся новые санкционные пакеты.

"Новые санкции должны заработать уже в октябре, чтобы обеспечить более прочную основу для изменения ситуации и подталкивания России к реальной дипломатии", – заявил Зеленский.

Продолжение следует...