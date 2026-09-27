В Мексике побит 96-летний футбольный рекорд. Видео

17-летний полузащитник "Тихуаны" Хильберто Мора забил свой первый мяч за сборную Мексики в товарищеском матче с Колумбией. Благодаря этому голу он стал самым молодым автором забитого мяча в истории национальной команды, обновив достижение, установленное еще в 1930 году.

Видео дня

Встреча состоялась 26 сентября в Балтиморе и завершилась со счетом 1:1. Колумбия открыла счет на 9-й минуте после удара Луиса Суареса головой с передачи Ричарда Риоса.

Мексика отыгралась во втором тайме. На 62-й минуте Мора получил мяч в штрафной площади, обыграл нескольких соперников и отправил его в сетку ударом правой ногой. Этот гол стал первым для 17-летнего футболиста в составе главной сборной Мексики.

Мора отличился в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 12 дней. Он превзошел достижение Мануэля Росаса, который забил за Мексику на чемпионате мира 1930 года в возрасте 18 лет.

Для Моры это уже не первый возрастной рекорд в 2026 году. В июне он стал самым молодым мексиканским футболистом, сыгравшим на чемпионате мира: на момент дебюта ему было 17 лет и 240 дней, тогда как предыдущий рекорд также принадлежал Росасу и сохранялся с турнира 1930 года.

Матч с Колумбией стал первым для Рафаэля Маркеса на посту главного тренера сборной Мексики. Гол Моры позволил мексиканцам завершить встречу со счетом 1:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!