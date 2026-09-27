Экс-невеста Кличко оставила "огромное" состояние после смерти: главному претенденту на имущество Хайден Панеттьери нет даже 18 лет

После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери возник вопрос, кому достанется имущество и доходы, которые могут поступать от ее работ даже после смерти. Главной претенденткой на наследство 36-летней звезды является ее 11-летняя дочь Кая Евдокия Кличко, однако получить полный контроль над активами девочка сможет не раньше достижения совершеннолетия.

Видео дня

Как пишут в The List, публично неизвестно, оставила ли она завещание или создала траст, а именно от этого в значительной степени будет зависеть дальнейшая судьба ее имущества.

В наследство Панеттери могут войти гонорары за ее работу в кино, авторские гонорары, права интеллектуальной собственности на книгу "Это я: Расплата", которую она выпустила только в этом году, лицензионные платежи, а также доходы от использования ее имени и фотографий.

Хайден Панеттьери стала известна благодаря сериалам "Герои" и "Нэшвилл", а также снималась во франшизе "Крик". По словам адвоката по вопросам планирования наследства Марка М. Стерна в комментарии People, среди активов актрисы могут быть остаточные выплаты за эти проекты. Кроме того, она могла продолжать получать гонорары за свои мемуары.

Точный размер "огромного" состояния Панеттьери пока не разглашается. Поэтому определить, какую именно сумму может получить ее дочь, пока невозможно.

В то же время, как отмечают источники, согласно законам штата Калифорния, где проживала актриса, если человек умирает без завещания, его имущество переходит ближайшим наследникам. В случае с Панеттьери главной наследницей, вероятно, станет именно Кая, поскольку у актрисы остался ребенок.

Однако 11-летняя Кая не сможет просто получить все деньги и самостоятельно ими распоряжаться. По словам адвокатов, если наследство не было заранее оформлено через траст, для управления имуществом ребенка может потребоваться опекунство, которое установит суд.

При этом полная опека Владимира Кличко над дочерью не означает, что он автоматически может распоряжаться ее наследством. Придется пройти через кучу бюрократических процедур.

В частности, согласно законам штата, родители Панеттьери не являются наследниками ее состояния. В то же время отдельные активы, например страховые полисы или пенсионные счета, могут иметь отдельных бенефициаров и передаваться в порядке, отличном от обычной процедуры наследования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, от чего умерла Хайден Панеттьери. В ее организме обнаружили 5 различных веществ, среди которых были наркотики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!