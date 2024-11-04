'Он проиграет, если...' Легендарный боксер дал совет Усику перед реваншем с Фьюри

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший предостерег Александра Усика (22-0, 14 КО) от расслабленности перед реваншем с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях подчеркнул, что украинцу нужно забыть о том, как он едва не нокаутировал соперника в первом поединке, и вообще не принимать во внимание свою победу.

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Об этом Джонс-младший заявил в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing. По словам американца, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, Фьюри будет совершенно другим в реванше, а потому Усику нужно вновь быть на максимуме возможностей.

"Вы знаете, мне нравится Тайсон Фьюри в реваншах. Потому что он умеют вносить коррективы в свою работу. Но он умеет это делать в боях с обычными бойцами. А Усик не такой. Он знает все о том, что надо делать. Он технарь. Но он проиграет, если подумает, что победил его уже один раз, поэтому сейчас это будет сделать легче. Фьюри выйдет, чтобы вернуть свое. Он будет другим, поверьте мне", – сказал Джонс.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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