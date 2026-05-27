'Он не понимал. Это и стало проблемой': Кабайел сказал, чем Верховен шокировал Усика

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (25-0, 16 КО) был озадачен в бою с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). По словам немецкого спортсмена, украинец столкнулся с совершенно нетипичным соперником, по которому собрал мало информации.

Об этом Кабайел заявил в интервью The Ring. 33-летний супертяжл из Леверкузена, которого назвали следующим соперником Усика, подчеркнул, что Верховен дрался в очень необычной стойке, которая вообще нехарактерна для профессиональных боксеров, чем и поставил соперника в трудное положение.

"Я думаю, Усик уже старый. Ему 39 лет, но, на мой взгляд, у Рико был очень нетрадиционный стиль. Это было тяжело для Усика. Нельзя было положиться на просмотр боев Рико. Усик не понимал, какой план тот использует. Я думаю, именно поэтому ситуация для Усика была иной. Когда он дерется с другими парнями, у него есть много боев, которые он может посмотреть, и он может составить план на бой. Я думаю, это и стало проблемой для Усика", – сказал Кабайел.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

