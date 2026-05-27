Леонид Буряк – заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион СССР, четырехкратный серебряный призер союзного первенства, бронзовый призер чемпионата страны, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы 1975 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

Видео дня

Этих блестящих успехов он достиг, выступая плечом к плечу со своими выдающимися партнерами по киевскому "Динамо". В своих воспоминаниях Леонид Буряк с особой теплотой рассказывал о великом тренере Валерии Васильевиче Лобановском, о своих футбольных побратимах Викторе Колотове, Владимире Мунтяне, Владимире Трошкине, Анатолии Конькове, а сегодня – еще о двух своих партнерах, оставивших заметный след в истории клуба.

Владимир Онищенко

"Владимир Онищенко был прирожденным форвардом. Свой путь в футболе он начал в детской команде завода "Большевик", затем продолжил обучение в школе киевского "Динамо", прошел через дубль и в итоге стал игроком основного состава. Это был форвард от Бога – на поле Онищенко никогда не оставался в тени много забивавшего Олега Блохина. Напротив, они органично дополняли друг друга, и вдвоем, при поддержке партнеров, создавали мощный атакующий кулак, который был грозой для любой обороны.

Звездным годом Владимира, вне всякого сомнения, стал 1975-й – год триумфа киевского "Динамо" в Кубке Кубков. Финальный матч в Базеле против венгерского "Ференцвароша" был, пожалуй, одним из лучших в его карьере. Онищенко прилетел на этот матч со "свежей" травмой, но даже не позволил обсуждать вопрос о том, сможет ли выйти на поле.

Он вышел и сыграл превосходно. Уже на 17-й минуте великолепное взаимодействие Блохина и Онищенко привело к голу: Олег отдал точный пас, а Владимир безупречно завершил атаку – 1:0. За шесть минут до окончания первого тайма мяч снова оказался у Онищенко. Все – и защитники, и вратарь венгров Геци – ожидали передачи. Но Владимир принял иное решение: без подготовки, из довольно неудобного положения, ударом левой ноги он отправил мяч точно в "девятку". Третий гол в ворота соперника забил Блохин.

Киевское "Динамо" победило со счетом 3:0, а Владимир Онищенко стал одним из героев того исторического финала. Бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, участник многих еврокубковых матчей, он не раз разделял с партнерами радость побед в чемпионате страны и совершал круг почета с Кубком СССР.

Из футбола Владимир Онищенко ушел спокойно, без лишней суеты, хотя мог играть еще не один сезон. Но, видимо, он не хотел просто доигрывать. Для него было важно, чтобы в памяти болельщиков остались именно лучшие годы – годы, когда он блистал в составе киевского "Динамо", команде, которой отдал много сил, таланта и любви".

Валерий Зуев

"Валерий Зуев – футболист иного амплуа, защитник, с 1969 года выступавший за киевское "Динамо". Несколько лет он играл в дублирующем составе, постепенно доказывая свое право на место в основе.

В 1970 году Зуев получил сразу две золотые медали – как чемпион страны в составе основного и дублирующего коллективов. Физически мощный, бесстрашный футбольный боец, он мог сыграть на любом месте в обороне. Для него не существовало неразрешимых задач на поле.

Когда, к примеру, выяснилось, что Витя Матвиенко из-за травмы не сможет сыграть в ряде еврокубковых матчей, первым кандидатом на его место стал именно Зуев. Молодой защитник с честью выдержал это серьезное испытание. Цепкий, не боявшийся силовой борьбы, он был в большей степени разрушителем атак соперника, чем их созидателем, но именно такие качества нередко становились решающими в больших матчах.

Самым успешным годом в футбольной карьере Валерия Зуева, несомненно, также стал 1975-й. Весной он стал обладателем Кубка Кубков, а осенью надежно сыграл в двух матчах против "Баварии" – в Мюнхене и Киеве – в борьбе за Суперкубок Европы. По итогам этого противостояния Валерий Зуев стал обладателем еще одного почетного трофея, вписав свое имя в историю великой команды, которая в те годы покоряла европейский футбол".