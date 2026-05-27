Военная операция Трампа против Кубы: возможен ли 'венесуэльский сценарий'

Контуры нового военного конфликта вырисовываются на фоне официальных уголовных обвинений бывшему президенту Кубы Раулю Кастро из-за сбивания двух американских самолетов в 1996 году. Американские власти инкриминируют ему убийство граждан США и заговор с целью их ликвидации, об этом уже писало ранее наше издание.

Трамп собирается повторить "венесуэльскую операцию" на Кубе

Видео дня

Американская пресса рассматривает это как основу для новой "маленькой победоносной войны" для Дональда Трампа после того, как военная операция против Ирана оказалась медийно эффектной, но стратегически – малоэффективной. Так, The New York Times считает, что обвинения Кастро может стать основанием для силовых действий против Кубы.

Издание The Wall Street Journal идет дальше, утверждая, что президент США Дональд Трамп делает ставку на то, что его стратегия в отношении Венесуэлы сработает и на Кубе. В частности, в материале отмечается, что чиновники администрации Трампа приводят захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро как пример и потенциальную модель смены режима на Кубе. Так, во время визита в Гавану на прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф упомянул дело Мадуро как предупреждение о том, что требования Трампа кубинскому руководству следует воспринимать серьезно.

Кастро скорее выберет самоубийство, чем плен

Однако, если некоторые республиканские политики демонстрируют уверенность в успешности потенциальной военной операции против Кубы, то многие наблюдатели отмечают, что Куба – это не Венесуэла, и успешную операцию в Каракасе, может оказаться гораздо труднее повторить в Гаване, намекая, в частности на почти полное отсутствие кубинской оппозиции, которая могла бы стать фундаментом для смены режима.

Кроме того, некоторые источники в Белом доме уверяют, что администрация Трампа не будет применять силу для доставки 94-летнего Рауля Кастро в США для судебного процесса, как это было с Николасом Мадуро.

В частности, исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил в среду, что он даже "не будет сравнивать эти дела". Кроме того, бывший министр иностранных дел Мексики Хорхе Кастаньеда считает, что Кастро вряд ли сдастся американцам, а "скорее застрелится", учитывая свой почтенный возраст и нежелание переживать стыд плена.

У Кубы почти нет серьезных союзников, которые бы могли помочь

С другой стороны, стоит отметить, что у современной Кубы (в отличие от Кубы советских времен, когда СССР фактически был гарантом безопасности для режима Кастро) крайне мало настоящих союзников. Очевидно, что сегодня ни один из них не смог бы прийти ей на помощь, если бы США начали военную операцию или ввели дополнительные экономические меры для свержения кубинского правительства.

После смены режима Мадуро, бывший союзник Кубы, Венесуэла, прекратила поставки дешевой нефти, а Китай и тем более Российская Федерация заняты другими делами, готовясь к аннексии Тайваня или застряв в многолетней бесперспективной войне.

Отсутствие оппозиции на Кубе – главное препятствие для быстрой смены режима

Однако, как отмечает WSJ, гораздо более существенные различия между Венесуэлой и Кубой затмевают якобы идеальный план Трампа. Издание констатирует, что в свое время Мадуро справедливо обвиняли в фальсификации выборов, но в стране существовало активное оппозиционное движение, сильный частный сектор и богатые нефтью и полезные ископаемые, что в конце концов и стало фундаментом смены режима.

Зато Куба в течение 67 лет является тоталитарным государством, правительство которого не терпит организованной политической оппозиции и едва мирится с существованием гражданского общества.

Главными элементами прочности кубинского режима являются Министерство внутренних дел, вооруженные силы и Коммунистическая партия, которые отличаются высокой степенью политического и идеологического единства. Поэтому пока нет видимых причин, которые могут привести к появлению на Кубе такого человека, как лидер венесуэльской оппозиции Делси Родригес. Кроме того, есть сомнения, что кубинская армия откажется от сопротивления, как это сделали венесуэльские генералы. На фоне тотальной бедности именно армия и полиция Кубы имеют привилегированное положение и высокую идеологическую лояльность режиму, что может вызвать довольно ожесточенное вооруженное сопротивление, ограниченное только размером сил и технологическим отставанием.

Поэтому можно констатировать, что обвинение, выдвинутое США против Кастро, который пока не занимает никакой официальной должности в кубинском правительстве, в первую очередь призвано усилить давление на Гавану. По мнению наблюдателей за ситуацией на Кубе, это потенциально может вызвать усиление сопротивления коммунистическому режиму, однако этого пока недостаточно, чтобы провести "бескровную" операцию как это произошло в Венесуэле.