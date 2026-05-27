В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

Старший сын президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – и его возлюбленная Беттина Андерсон узаконили отношения на камерной церемонии на частном острове Литл Пайп Кей и до сих пор почти не делятся контентом с важного дня в своих социальных сетях. Однако, полностью сохранить приватность свадьбы супругам не удалось, ведь их друзья не избежали возможности показать закулисье праздника.

Так, например, подруга Беттины Андерсон, модельер Стейси Бендет, распространила в своем Instagram ролик с девичника, где тогда еще невеста Дональда Трампа-младшего обратилась к нему с трогательными словами. Она стояла за стеклянной трибуной в изысканном белом платье с открытыми плечами и золотым декором, и произносила речь, время от времени подглядывая в телефон, чтобы ничего не пропустить.

"Для меня большая честь присоединиться к твоей семье и бороться рядом с тобой, Дон, чтобы не подготовила для нас жизнь. А стать твоей женой – это самая большая честь. Я буду рядом с тобой при любых обстоятельствах", – сказала Беттина Андерсон.

Обычно жена Дональда Трампа младшего активно ведет социальные сети и рассказывает о жизни, однако свадьба стала исключением. Сейчас Беттина Андерсон не показала ни фото с церемонии, ни праздничное платье или даже общие кадры гостей. Она лишь обнародовала в stories черно-белый снимок, на котором держит мужа за руку и демонстрирует их кольца, а также фотографию, где на шелковой ткани вышито "Mrs. Trump".

Празднование длилось несколько дней, в течение которых гости имели возможность провести активно время. Судя по соцсетям Иванки Трамп, они с племянницей наслаждались Атлантическим океаном, катаясь на досках с веслами.

А вот Лара Трамп показала, что в один из дней супруги устроили атмосферную вечеринку, где в декорациях преобладали багровые цвета. Гостей пригласили в заведение прямо на пляже, которое было украшено цветами и гирляндами.

Что известно о свадьбе пары

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон сыграли частную свадьбу 23 мая, а вот официально оформили брак за несколько дней до этого. Для празднования влюбленные выбрали частный остров на Багамах – Литл Пайп Кей площадью 38 акров (примерно 15,378 гектара), который известен своими живописными пляжами, роскошными коттеджными комплексами и спа-центрами. Что интересно, именно здесь проходили съемки фильма "Пираты Карибского моря".

Супруги решили сделать церемонию максимально закрытой, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов. Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон пригласили менее 50 гостей, среди которых были только самые близкие люди.

Однако, по данным источников, камерная свадьба может быть лишь первым этапом празднования. Влюбленные якобы могут устроить более официальное мероприятие в Белом доме. Ожидается, что на нем уже будут присутствовать президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дональд Трамп не посетил свадьбу старшего сына. Как объяснял президент США, он пропустил мероприятие из-за важных государственных дел.

