УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
651
В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

Старший сын президента США Дональда ТрампаДональд Трамп-младший – и его возлюбленная Беттина Андерсон узаконили отношения на камерной церемонии на частном острове Литл Пайп Кей и до сих пор почти не делятся контентом с важного дня в своих социальных сетях. Однако, полностью сохранить приватность свадьбы супругам не удалось, ведь их друзья не избежали возможности показать закулисье праздника.

Так, например, подруга Беттины Андерсон, модельер Стейси Бендет, распространила в своем Instagram ролик с девичника, где тогда еще невеста Дональда Трампа-младшего обратилась к нему с трогательными словами. Она стояла за стеклянной трибуной в изысканном белом платье с открытыми плечами и золотым декором, и произносила речь, время от времени подглядывая в телефон, чтобы ничего не пропустить.

"Для меня большая честь присоединиться к твоей семье и бороться рядом с тобой, Дон, чтобы не подготовила для нас жизнь. А стать твоей женой – это самая большая честь. Я буду рядом с тобой при любых обстоятельствах", – сказала Беттина Андерсон.

В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

Обычно жена Дональда Трампа младшего активно ведет социальные сети и рассказывает о жизни, однако свадьба стала исключением. Сейчас Беттина Андерсон не показала ни фото с церемонии, ни праздничное платье или даже общие кадры гостей. Она лишь обнародовала в stories черно-белый снимок, на котором держит мужа за руку и демонстрирует их кольца, а также фотографию, где на шелковой ткани вышито "Mrs. Trump".

В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

Празднование длилось несколько дней, в течение которых гости имели возможность провести активно время. Судя по соцсетям Иванки Трамп, они с племянницей наслаждались Атлантическим океаном, катаясь на досках с веслами.

В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове
В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

А вот Лара Трамп показала, что в один из дней супруги устроили атмосферную вечеринку, где в декорациях преобладали багровые цвета. Гостей пригласили в заведение прямо на пляже, которое было украшено цветами и гирляндами.

В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

Что известно о свадьбе пары

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон сыграли частную свадьбу 23 мая, а вот официально оформили брак за несколько дней до этого. Для празднования влюбленные выбрали частный остров на Багамах – Литл Пайп Кей площадью 38 акров (примерно 15,378 гектара), который известен своими живописными пляжами, роскошными коттеджными комплексами и спа-центрами. Что интересно, именно здесь проходили съемки фильма "Пираты Карибского моря".

Супруги решили сделать церемонию максимально закрытой, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов. Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон пригласили менее 50 гостей, среди которых были только самые близкие люди.

В сеть попали кадры со свадьбы старшего сына Трампа на частном острове

Однако, по данным источников, камерная свадьба может быть лишь первым этапом празднования. Влюбленные якобы могут устроить более официальное мероприятие в Белом доме. Ожидается, что на нем уже будут присутствовать президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дональд Трамп не посетил свадьбу старшего сына. Как объяснял президент США, он пропустил мероприятие из-за важных государственных дел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

свадьбафотографииОтношенияИванка Трамп
Редакционная политика