Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу из-за критической нехватки средств противовоздушной обороны. Обращение появилось на фоне усиления российских атак и новых угроз Кремля относительно ударов по украинским городам.

Видео дня

В то же время советник президента Дмитрий Литвин заявил, что письмо было адресовано одновременно Белому дому и американским законодателям. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Украина почти полностью зависит от США в вопросе защиты от баллистических ракет. Существующие поставки в рамках программы PURL больше не соответствуют уровню угрозы, которую создают российские ракетные удары.

Украинский лидер попросил Вашингтон ускорить передачу систем Patriot PAC-3 и дополнительных средств ПВО для защиты гражданской инфраструктуры и населения. Эти системы остаются ключевым инструментом для перехвата российских баллистических ракет.

Обращение также стало реакцией на последние массированные атаки РФ по территории Украины и заявления Москвы о возможных новых ударах по Киеву. Без оперативного усиления ПВО риски для украинских городов существенно возрастают.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский смог перехватить стратегическую инициативу в войне, тогда как лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп оказались в ловушках, которые создали сами для себя. Война России против Украины и американская операция против Ирана стали примерами масштабных геополитических просчетов, которые дорого будут стоить Москве и Вашингтону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!