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"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
981
'Он – Александр, а я – величайший': Фьюри высказался об Усике

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) назвал себя победителем будущего противостояния с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, отметил, что оба соперника с уважением относятся к друг другу.

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Об этом Фьюри заявил во время встречи с Усиком в рамках передачи The Gloves Are Off на телеканале TNT Sports. Уроженец Манчестера подчеркнуто произносил имя нашего чемпиона в русской транскрипции, а также отметил, что он является величайшим в истории бокса.

"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике
"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике

"Я думаю, мы оба порядочные мужчины, мы оба семьянины, у нас обоих есть дети, мы оба верим в бога. Поэтому я не думаю, что можно быть еще более порядочным. Но послушайте, пояса – это одно дело, а сейчас нам придется драться. Все сложилось, и теперь мы увидим, кто лучше. Но я – победитель. Запомните: он – Александр, а я величайший во все времена", – сказал Фьюри.

"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике

Отметим, что после окончания разговора, во время которого Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, боксеры пожали друг другу руки. Также сам Усик рассказал, что произойдет после 12-го раунда боя. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема.

"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике
"Он – Александр, а я – величайший": Фьюри высказался об Усике

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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