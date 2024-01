'Он – Александр, а я – величайший': Фьюри высказался об Усике

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) назвал себя победителем будущего противостояния с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, отметил, что оба соперника с уважением относятся к друг другу.

Об этом Фьюри заявил во время встречи с Усиком в рамках передачи The Gloves Are Off на телеканале TNT Sports. Уроженец Манчестера подчеркнуто произносил имя нашего чемпиона в русской транскрипции, а также отметил, что он является величайшим в истории бокса.

"Я думаю, мы оба порядочные мужчины, мы оба семьянины, у нас обоих есть дети, мы оба верим в бога. Поэтому я не думаю, что можно быть еще более порядочным. Но послушайте, пояса – это одно дело, а сейчас нам придется драться. Все сложилось, и теперь мы увидим, кто лучше. Но я – победитель. Запомните: он – Александр, а я величайший во все времена", – сказал Фьюри.

