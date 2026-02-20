С 11 июня по 19 июля в центре внимания миллионов поклонников футбола будет Чемпионат мира по футболу-2026.

Впервые он пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в его финальной части выступят сборные 48 стран. 104 матча пройдут на стадионах 16 городов этих стран.

Игра-открытие мундиаля состоится 11 июня на стадионе "Ацтека" в столице Мексики. В ней встретятся сборные Мексики и Южной Африки. Чемпион мира определится 19 июля в Нью-Йорке.

Обладатель Кубка мира получит 50 миллионов долларов, финалист – 33 миллиона. Поначалу все 48 сборных получат по 9 миллионов долларов, а далее их гонорары будут зависеть от результатов. Уже известны 42 сборные-участницы мирового футбольного форума.

Остальные шесть определятся в конце марта. К 12 европейским сборным присоединятся еще четыре.

В декабре в Вашингтоне состоялась жеребьевка турнира. 48 сборных разбиты на 12 групп по четыре в каждой. Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших третьих команд выходят в 1/16 финала.

Сборная Украины путевку в финальный турнир 23-го чемпионата мира будет оспаривать в европейской группе плей-офф, в которой также выступают сборные Польши, Швеции и Албании. Пройдут три матча – два полуфинала и финал. 26 марта наш соперник – сборная Швеции. Поединок состоится в испанской Валенсии. Вторую пару полуфиналистов составят Польша и Албания. Победители этих пар 31 марта разыграют путевку в финальный турнир.

Шестая встреча

Уже пять раз встречались между собой сборные Украины и Швеции.

2008 год. Товарищеский матч. Стокгольм. Швеция – Украина – 0:1

2011 год. Товарищеский матч. Кипр. Украина – Швеции – 1:1

2011 год. Товарищеский матч. Харьков. Украина – Швеция – 0:1

2012 год. Евро-2012. Групповой раунд. Киев. Украина – Швеция – 2:1 (Шевченко-2 – Ибрагимович)

2021 год. Евро-2020. 1/8 финала. Глазго. Украина – Швеция – 2:1 (в нашей команде отличились Зинченко и Довбик)

С каким счетом завершится шестой матч соперников в Валенсии? Хотелось бы, чтобы после его окончания настроение у поклонников футбола Украины было приподнятым. Нам нужна победа. Одна на всех.

Плей-офф отбора ЧМ-2026. Европа

Еще в трех европейских группах определятся три финалиста мундиаля. Вот претенденты на попадание в число 48 команд.

Первая группа. Италия – Северная Ирландия, Уэльс – Босния и Герцеговина

Вторая группа. Турция – Румыния, Словакия – Косово

Третья группа. Дания – Северная Македония, Чехия – Ирландия

Напомню, победители полуфиналов встретятся между собой в финале 31 марта.

Друзья, если не возражаете, в своих дальнейших публикациях я буду уделять футболу особое внимание. Согласитесь, после зимней Олимпиады в Италии главное спортивное событие лета – ЧМ-2026 по футболу, который большинству из вас небезразличен.

Не только ЧМ-2026

Но не только 23-й чемпионат мира будет в центре внимания поклонников футбола Украины. В мае финиширует 35-й чемпионат Украины. Станет известно, кто завоюет золотые медали, кто станет призером нашего главного турнира, кто покинет Премьер-лигу. Определится в мае и обладатель Кубка Украины.

Напомню, 15 раз трофеем владел донецкий "Шахтер", 13 – киевское "Динамо", дважды – одесский "Черноморец", по одному разу – полтавская "Ворскла" и симферопольская "Таврия".

Определятся победители и призеры европейских кубковых турниров – Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА. Интерес вызывает и чемпионат Лиги наций УЕФА, в котором выступают мужская и женская сборные Украины.

В центре внимания – отборочный турнир чемпионата Европы U-21 2027 года, который пройдет в Албании и Сербии с участием 16 сборных. Две уже определились – это команды-организаторы турнира. По ходу чемпионата определятся и участники футбольного турнира Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелес.

В своей отборочной группе сборная Украины U-21 в прошлом году провела четыре поединка: Литва – Украина – 0:4, Украина – Венгрия – 3:3, Хорватия – Украина – 1:0, Турция – Украина – 1:0. Следующие матчи подопечные испанского тренера Унаи Мельгоса проведут: Украина – Литва (27 марта), Венгрия – Украина (31 марта), Украина – Турция (26 сентября), Украина – Хорватия (31 октября).

Юношеская сборная Украины U-19 после первого квалификационного раунда Евро-2026 с первого места в своей группе вышла в элит-раунд. Подопечные Дмитрия Михайленко выиграли все три матча с одинаковым счетом 3:0, победив сборные Черногории, Словакии и Албании.

Элит-раунд пройдет весной в семи группах. Семь лучших команд, к которым присоединятся хозяева – сборная Уэльса, разыграют медали Евро-2026 (U-19).

Любите, друзья, футбол – и футбол ответит вам взаимностью.