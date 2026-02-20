'Реальные возможности завершить войну достойно остаются': Зеленский подытожил переговоры в Женеве

В пятницу, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял у себя украинскую переговорную группу, которую возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Глава государства заслушал доклад по результатам трехсторонних переговоров в швейцарской Женеве.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По словам президента, они обсудили аспекты, которые "невозможно было озвучивать в телефонном режиме".

Зеленскому доложили о переговорах в Женеве

Глава государства поблагодарил за четкую работу в рамках директив, а также "за терпение во всех разговорах с российской стороной", далеко не всегда простых и адекватных. Он также добавил, что Украина поддерживает политику проведения переговоров, которую демонстрирует команда Дональда Трампа.

"Реальные возможности завершить войну достойно остаются и может значительно помочь способность мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", – сказал он.

Глава государства также отметил, что приоритеты для украинской переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с США уже определены. Отдельно он отметил, что обмены пленными между Киевом и Москвой должны продолжаться.

"Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату. Команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время", – сказал он, отдельно подчеркнув, что Европа в процессе работы для завершения войны, и ее роль должна расти.

Переговоры в Женеве — что известно

Напомним, 18 февраля в швейцарской Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Переговорный процесс длился непросто, но "был важным". Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов добавил, что стороны работают над новой встречей.

Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он добавил, что в результате переговоров есть некоторый прогресс. По словам Зеленского, продвижение есть только в военном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский провел личную встречу как с Рустемом Умеровым, так и с Давидом Арахамией. С украинской стороны во встрече участвовали только они. Правда, возвращение Мединского в состав делегации из Москвы, негативно повлияло на переговоры между Киевом и Москвой , поэтому по мнению Axios, диалог "зашел в тупик".

