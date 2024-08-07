'Никогда не побьет': легенда бокса поставил крест на Фьюри в реванше с Усиком

Член Международного зала боксерской славы Барри Макгиган выразил уверенность в том, что Александра Усик (22-0, 14 КО) и в реванше победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Бывший ирландский чемпион мира добавил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не сможет эффективно противстоять нашему соотечественнику.

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Об этом Макгиган заявил в интервью Seconds Out. Он отметил, что Фьюри никогда не удастся сломить сопротивление Усика, так как украинский бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса имеет исключительные умения, благодаря которым во втором бою, вероятно, и вовсе нокаутирует соперника.

"Побьет ли Фьюри Усика? Никогда, насколько я себе представляю. Я не имею в виду что-то плохое, я просто говорю, что у Усика есть своя порода. Фьюри повезло, что он прошел бой 18 мая. Его можно было остановить. Я не думаю, что в реванше он справится лучше... Не могу сказать, кто победит в боях, я только предполагаю. Если судить по выступлению Фьюри в первом бою, я не думаю, что он будет более эффективным против Усика. Я думаю, что на этот раз Усик, вероятно, нокаутирует его", – сказал Макгиган.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение.

Он также ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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