Усик вернулся в Украину после боя с Фьюри и показал, что ему вручили по приезду военные. Фото

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) после отдыха за границей вернулся на родину. Победив чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) наш боксер повез семью на курорты, где и был все это время.

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По приезду в Украину Александр получил подарки от военных, которые болели за него. У себя в Instagram Екатерина Усик разместила фотографию мужа, который держит тубус от переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin, раскрашенного в стиле фирменной символики Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее себя в Instagram Усик поделился несколькими фотографиями с супругой, сделанными в Марбелье. На снимках Екатерина одета в майку и короткие шорты, которые подчеркивают ее стройные ноги.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

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