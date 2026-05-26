Не в Украину: Усик показал, куда поехал после победы над Верховеном. Видео

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) с победой вернулся на профессиональный ринг. 39-летний уроженец временно оккупированного Крыма на минувших выходных нокаутировал звезду кикбоксинга Рико Верховена (1-1, 1 КО), получил при этом порцию критики за свой перфоманс в Египте.

Видео дня

Сразу после завершения противостояния в Гизе Усик решил отправиться не в родную страну, а в Испанию, где он проводил тренировочный лагерь накануне поединка против Верховена. Об этом сам украинский боксер написал в своем Telegram-канале.

"Вернулся в Испанию и сразу оказался там, где чувствую себя как дома", – сообщил супертяж, приложив соответствующее видео. Он не стал объяснять свое решение, но можно предположить, что оно связано с подготовкой следующему бою Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), который тренируется в Валенсии под руководством команды украинца.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!