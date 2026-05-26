1. 25 мая Лавров в телефонном разговоре с Рубио по поручению Путина "рекомендовал" США эвакуировать из Киева дипломатический персонал и прочих американских граждан.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Він також офіційно повідомив, що це ж стосується й інших держав, які мають представництва в Києві, бо РФ розпочинає "системні й послідовні удари по розташованих у Києві об'єктах, які використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень".

(Принагідно Лавров нагадав Рубіо про досягнуті на вищому рівні "за пропозиції США" серпневі домовленості в Анкориджі щодо миру в Україні, які, мовляв, "відкривали шлях до стійкого довгострокового врегулювання на основі балансу інтересів" [і які я детально по пунктах наводив у попередньому пості].)

Тож Путін звично імітує **бнутість, урочисто й гордовито демонструючи її світові. Тримайте, мовляв, мене всі, бо я скажений.

У відповідь посолка ЄС в Україні Матернова заявила, що європейські дипломати залишаться в Києві попри погрози РФ. Вона зазначила, що Росія хоче страху, паніки та ізоляції України, але це не спрацює.

А от як, цікаво, зреагує-відгукнеться справді **бнутий Трамп?

Хоча, напевно, ще цікавіше – де перебуватимуть у найближчі дні посол КНР зі співробітниками?

2. Крім того, Путін саме зараз підписав одностайно схвалений Держдумою й Радою Федерації закон про можливість використання президентом збройних сил за кордоном для "захисту прав громадян Росії".

Такий захист відбуватиметься в разі їх арешту, в тому числі арешту за рішенням міжнародних судових органів, у роботі яких Росія не бере участі.

Нагадую, що за фактом це навіть не закон, а відкритий лист світові щодо превентивного оголошення війни.

Адже якесь додаткове її оголошення тепер не потрібно, оскільки то вже "за нових законодавчих обставин" буде не війна, а просто звичайна процедура з виконання президентом своїх повноважень, тобто навіть не СВО.

Може, Путін вже й не симулює? Надто увійшов в образ…