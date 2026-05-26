Минус 10 лет: трюк визажистов поможет приподнять линию подбородка

С возрастом многие женщины замечают, что линия их челюсти становится менее четкой, а кожа в нижней части лица начинает заметно провисать. Естественная потеря коллагена и снижение эластичности эпидермиса неизбежно приводят к появлению так называемых "глыб", которые утяжеляют овал и добавляют лишних лет.

Хотя современный уход и косметологические манипуляции могут частично решать эту проблему, профессиональные визажисты предлагают эффективную альтернативу с помощью декоративной косметики. Правильное использование светотеневых эффектов способно мгновенно смоделировать красивое лицо и вернуть ему прежний тонус. Главное – отказаться от устаревших стереотипов и освоить деликатную технику макияжа.

Ошибка классического контуринга на зрелой коже

Бьюти-блогер blondie_social отметила, что не стоит предлагать сплошную темную линию вдоль всей нижней челюсти – от подбородка непосредственно к мочке уха. По ее словам, такой способ работает только на молодых лицах, где нет выраженного провисания мягких тканей. Если же на коже уже сформировались заметные возрастные складки, сплошное затемнение играет злую шутку: оно западает в текстуру и лишь сильнее подчеркивает обвисшие участки, делая овал визуально тяжелее.

Вместо тотальной маскировки эксперт по макияжу советует использовать выборочный, точечный подход. Корректирующее средство нужно наносить не на сам подбородок, а немного отступив – непосредственно на то место, где начинается анатомическое опущение тканей. После этого нанесенный продукт тщательно растушевывают в двух направлениях: вертикально вниз к шее и горизонтально назад к ушной раковине, образуя естественную, мягкую тень.

Настоящим секретом омоложения нижней части лица является зона, которую визажисты сознательно оставляют нетронутой для темных оттенков. На самую выпуклую часть возрастного провисания наносят не скульптор, а специальный светлый консилер или хайлайтер без блесток. Создаваемый контраст между деликатно затемненной зоной сзади и светоотражающим продуктом впереди творит чудеса. Это позволяет оптически выровнять рельеф, "вытолкнуть" провисший участок вперед и создать стойкую иллюзию подтянутого лица как в профиль, так и в анфас.

Чтобы самостоятельно повторить этот омолаживающий трюк в домашних условиях, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Найдите пальцами или визуально точку возле подбородка, где кожа начинает терять упругость и опускаться. Проведите линию кремовым скульптором (на 1-2 тона темнее вашего цвета кожи), начиная именно с этой зоны в сторону уха. Хорошо растушуйте границы средства спонжем или кистью по направлению к шее, чтобы не оставлять грязных пятен. Прямо на проблемную зону обвисания нанесите небольшое количество жидкого светлого консилера и мягко вбейте его в кожу.

Для женщин после 40 и 50 лет использование сухих, слишком темных средств нежелательно, ведь они подчеркивают морщины и сухость. Зато легкие кремовые текстуры с эффектом диффузии света гарантируют свежий, естественный вид. Этот простой метод не требует много времени или профессионального набора косметики, предлагая быстрое и безопасное визуальное омоложение.

