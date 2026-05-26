'Украина никогда не была угрозой Беларуси': Зеленский рассказал о встрече с Тихановской и раскрыл детали саммита в Киеве

В Киеве состоялся международный саммит с участием представителей 24 стран, преимущественно европейских государств. Событие собрало страны-соседи Украины, среди которых Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и Беларусь.

Отдельное внимание во время мероприятия уделили вопросам безопасности и региональной стабильности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Как прошел IV Международный саммит городов и регионов

"Сегодня в Киеве саммит, который объединил 24 страны, прежде всего страны Европы. Все наши европейские соседи представлены. Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и Беларусь", - говорится в сообщении.

Встреча со Светланой Тихановской

Также президент рассказал о результатах встречи со Светланой Тихановской и ее командой, которая прибыла в Киев. По его словам, во время переговоров обсуждали ситуацию в Беларуси и риски усиления российского влияния на страну.

Зеленский отметил, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины, однако украинская сторона поддерживает стремление белорусского народа к независимости и уменьшению внешнего вмешательства.

"Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины. И мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами вновь будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы. Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, которая посещает Киев", – отметил он.

Он подчеркнул, что Украина никогда не представляла угрозы для Беларуси, а будущие отношения между государствами должны базироваться на реальной независимости обеих стран от Москвы. Президент также выразил благодарность белорусам, которые поддерживают Украину в условиях войны.

"И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого народа, который граничит с Россией", – резюмировал президент.

Кроме того, во время выступления на IV Международном саммите городов и регионов Зеленский акцентировал, что Украина в своей внешней политике никогда не ограничивалась только взаимодействием на уровне лидеров государств.

По его словам, для Украины всегда было важно понимать позицию обществ других стран — осознают ли обычные люди, за что именно борется украинский народ, и какие последствия могут ждать Европу в случае поражения Украины.

Глава государства подчеркнул, что именно ощущение общей угрозы и общей ответственности за защиту жизни, европейского выбора и образа жизни стало объединяющим фактором для международного сообщества. Это способствовало консолидации не только политических лидеров, но и общественных деятелей, представителей бизнеса, медиа и культурной сферы в странах-партнерах.

"А главное – с нами были и есть мысли действительно миллионов людей в разных странах, в разных частях мира, но прежде всего в Европе, потому что это война России в Европе против Украины и против Европы", – сказал он.

География участников мероприятия

Также Зеленский подробно очертил широкую географию участников мероприятия и подчеркнул важность международного единства.

По его словам, в саммите приняли участие представители Польши, Франции, Австрии, Румынии, Норвегии, Германии, Португалии, Италии, а также государств Балтии – Латвии, Эстонии и Литвы. Отдельно он отметил участие представителей Венгрии, в частности мэра Будапешта, выразив надежду на улучшение двусторонних отношений, что является важным как для региона, так и для всей Европы.

Президент обратил внимание, что к мероприятию присоединились также делегации Швеции, Чехии и Словакии. Вместе с тем впервые в таком формате были представлены белорусские демократические силы.

Зеленский иронично прокомментировал заявление Александра Лукашенко о необходимости встречи президентов Украины и Беларуси, отметив, что вместо этого в Киев прибыла Светлана Тихановская.

"Интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская", – сказал он.

Кроме того, в саммите приняли участие представители Бельгии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Соединенных Штатов, Словении, Молдовы, Северной Македонии и Швейцарии.

Глава государства подчеркнул, что большинство участников хорошо понимают смысл выражения "За нашу и вашу свободу". По его словам, именно этот принцип лежит в основе борьбы Украины против российской агрессии и является общей ценностью для всего свободного мира.

"Большинство из вас абсолютно четко понимает и чувствует, что означает выражение "За нашу и вашу свободу". Именно так мы сейчас защищаемся в Украине, именно так были защищены свобода и независимость многих других в нашей Европе, именно так живет весь свободный мир – благодаря готовности других прийти на помощь защите того одного, против кого несправедливые удары и захватнические войны", – сказал он.

Ключевые приоритеты международного сотрудничества

Отдельно глава государства отметил ключевые приоритеты дальнейшего международного сотрудничества в сфере безопасности и восстановления.

По его словам, одной из главных задач остается усиление противовоздушной обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что вопрос обеспечения ПВО должен оставаться приоритетом номер один в диалоге с международными партнерами, ведь речь идет о защите мирного населения и критической инфраструктуры.

"Украине очень помогает чувствовать, что мы в своей защите не в одиночку. Люди и у вас в странах, и у нас, в Украине, должны чувствовать и в дальнейшем, что зло не выиграет", – сказал он.

Глава государства выразил благодарность партнерам за уже оказанную помощь и призвал к дальнейшему сотрудничеству. Речь идет как о реализации совместных проектов, так и о принятии решений, которые будут способствовать укреплению обороноспособности Украины, защите ее городов и сел от российских обстрелов и участия в восстановлении страны.

"Судьба нашей и вашей свободы определяется здесь, в Украине, в этой войне, в том, какая система здесь выиграет – наша с вами европейская или московская", – резюмировал он.

Встреча с мэром французского города Гавр

В рамках саммита Зеленский также провел отдельную встречу с мэром французского города Гавр, председателем политической партии "Горизонты" Эдуаром Филиппом.

Глава государства поблагодарил французскую сторону за поддержку украинского народа, подчеркнув, что этот визит является важным проявлением солидарности, особенно на фоне недавних массированных российских атак по Украине.

Во время переговоров стороны обсудили дальнейшее движение Украины к членству в Европейском Союзе. Зеленский отметил последовательную позицию Франции в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины и выразил надежду на открытие всех переговорных кластеров уже в ближайшее время.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам энергетической помощи, а также сотрудничеству в оборонной сфере. Президент подчеркнул, что среди ключевых приоритетов Украины остается усиление противовоздушной обороны и развитие собственной европейской системы противодействия баллистическим угрозам.

"Спасибо Франции за поддержку и постоянное внимание к ситуации с безопасностью и европейскому будущему Украины", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 мая прибыла в Киев с официальным визитом. Первое, что она сделала на украинской земле – почтила память своей соотечественницы Марии Зайцевой, погибшей в боях за Украину. Тихановская заявила, что для нее является честью поклониться могиле белоруски, которая отдала жизнь за Украину и Беларусь.

Ранее президент Владимир Зеленский напомнил, что в 2022 году было наступление России с территории Беларуси – и заверил, что украинцы этого никогда не забудут.

Также он не исключил превентивного удара по "фактическому руководству Беларуси".

