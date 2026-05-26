Китай на фоне угроз России ударами по Киеву призвал к сдержанности: какие заявления прозвучали

Китай отреагировал на угрозы России нанести новые массированные удары по столице Украины. В министерстве иностранных дел КНР призвали стороны воздержаться от распространения эскалации и возобновить диалог направленный на мирное урегулирование войны.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время брифинга для медиа, передает China News Network. Она добавила, что только переговоры способны "решить кризис".

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса является последовательной и четкой. Диалог и переговоры – единственный животворный путь решения кризиса. Китай призывает все вовлеченные стороны к сотрудничеству, чтобы как можно быстрее деэскалировать ситуацию и создать условия для возобновления диалога и переговоров", – отметила чиновница.

Что предшествовало

В российском министерстве иностранных дел пригрозили Украине системными атаками по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В связи с этим страна-агрессор призвала иностранцев покинуть украинскую столицу.

В ведомстве уточнили, что под атаку попадут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов. Жителям города взамен посоветовали "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".

По словам спикера МИД России Марии Захаровой, удары "наносились и будут наноситься".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Китае отреагировали на сообщения о якобы учениях российских военных, часть из которых впоследствии могла участвовать в войне против Украины. Там опровергли соответствующие заявления, назвав их попыткой переложить ответственность за российско-украинскую войну на китайскую сторону. В МИД подчеркнули, что Пекин последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции относительно войны.

