'Не та скорость': российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

Российский боксер Умар Саламов (27-2, 20 КО) предрек победу Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) над Александром Усиком в реванше. Представитель полутяжелого веса сделал вид, что ожидал триумфа украинца в первом поединке 18 мая, однако сейчас выразил уверенность в том, что британец лучше подготовиться к противостоянию.

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Об этом Саламов заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. По словам 30-летнего россиянина, Усик является крайне неудобным соперником для любого бойца супертяжелого веса, но Цыганский король, как называют Фьюри, определенно сделает выводы из первого поединка.

"Фьюри в любое время может удивить, и он способен взять реванш. Думаю, Фьюри в этот раз выиграет, хотя был уверен, что первый бой заберет Усик. Думаю, он готовился к Усику очень хорошо, но ему было неудобно и некомфортно с ним боксировать. У Фьюри в том бою была не та скорость", – сказала Саламов.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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