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"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Не та скорость': российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

Российский боксер Умар Саламов (27-2, 20 КО) предрек победу Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) над Александром Усиком в реванше. Представитель полутяжелого веса сделал вид, что ожидал триумфа украинца в первом поединке 18 мая, однако сейчас выразил уверенность в том, что британец лучше подготовиться к противостоянию.

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Об этом Саламов заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. По словам 30-летнего россиянина, Усик является крайне неудобным соперником для любого бойца супертяжелого веса, но Цыганский король, как называют Фьюри, определенно сделает выводы из первого поединка.

"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри
"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

"Фьюри в любое время может удивить, и он способен взять реванш. Думаю, Фьюри в этот раз выиграет, хотя был уверен, что первый бой заберет Усик. Думаю, он готовился к Усику очень хорошо, но ему было неудобно и некомфортно с ним боксировать. У Фьюри в том бою была не та скорость", – сказала Саламов.

"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри
"Не та скорость": российский боксер пожелал Усику проиграть Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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