Вызывает беспокойство неэффективность попыток успокоить Кремль: США потряс массированный удар РФ по Украине сразу после визита Ретклиффа в Москву

Американские чиновники были удивлены масштабом российской атаки на Украину, произошедшей вскоре после визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. После удара Вашингтон пытался выяснить у союзников в Центральной Европе, какую цель преследовал Кремль этой демонстрацией.

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Об этом говорится в материале польского Onet. Ситуация также совпадает с усилением контактов между Варшавой и Вашингтоном и подготовкой Польши к возможным российским провокациям.

Таким образом, визит Ретклиффа в Москву состоялся менее чем за две недели до встречи представителей американской и польской сторон. Целью миссии главы ЦРУ было снижение напряженности. Ретклифф якобы предупреждал российскую сторону о последствиях возможного нападения на территорию НАТО и призывал Кремль к мирным переговорам.

В то же время ожидаемого снижения интенсивности атак не произошло. В ночь на 26 августа Россия запустила по Украине 162 дрона, а на следующую ночь — 258 беспилотников и ракет.

После встреч в Москве Ретклифф считал, что передал российской стороне необходимый сигнал, однако это не изменило поведение Кремля. В то время как в России визит восприняли как попытку убедить диктатора Владимира Путина прекратить войну, а сам российский лидер якобы расценил его как проявление слабости.

"Американцы были в шоке от того, что на следующий день после визита Ретклиффа Путин совершил массированное нападение на Украину", — рассказал один из польских чиновников в комментарии Onet.

Ведь после этого представители США расспрашивали союзников в Центральной Европе, в частности Польшу, пытаясь понять цель российской демонстрации.

В польском правительстве ситуацию оценивают как требующую подготовки к различным сценариям. Собеседник издания заявил следующее…

"Ситуация очень плохая. Путин, к сожалению, набирает обороты, а отчеты становятся все более тревожными", – прокомментировал чиновник.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщал, что получил от главы ЦРУ доклад о возможных событиях в ближайшие месяцы. Польша и Европа должны быть готовы к различным сценариям не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге НАТО.

Особое беспокойство у Варшавы вызывают возможные провокации со стороны России. Среди сценариев, о которых предупреждали союзники, — использование техники с поддельными украинскими обозначениями для атак на страны восточного фланга НАТО, а также диверсии против критически важной энергетической инфраструктуры.

Польская сторона также опасается, что Россия может пытаться дестабилизировать движение через пограничные переходы путем атак по целям на украинской территории. Это, по оценке собеседников издания, может создавать дополнительные трудности для оказания помощи Украине и проверять готовность союзников реагировать на такие инциденты.

На этом фоне на следующей неделе вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш должен встретиться в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хегсетом.

OBOZ.UA в своих материалах отмечал, что ситуацию дополнительно обостряют инциденты вблизи польско-украинской границы. Несколько дней назад российский беспилотник попал в поезд недалеко от пограничного перехода, а накануне польские военные обнаружили российский разведывательный дрон на побережье Балтийского моря возле Ярославца.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 18 сентября, проведет совещание с министром обороны и начальником Генштаба на фоне последних событий в сфере безопасности, в частности активизации российских атак вблизи польской границы. Он встретится с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.

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