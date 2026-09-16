Водительское удостоверение в 16 лет: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

В Украине мошенники предлагают подросткам оформить водительское удостоверение категории В ещё до достижения 18 лет. За якобы официальный документ они просят от 20 тыс. грн, после чего либо исчезают с деньгами, либо присылают подделку.

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Об этой схеме сообщили на официальном сайте Киберполиции. В ведомстве напомнили, что право управлять легковым автомобилем в Украине предоставляется с 18 лет, поэтому любые предложения оформить категорию В в 16 лет являются мошенническими.

Что предусматривает закон

В Украине минимальный возраст для управления транспортными средствами зависит от категории.

Так, удостоверение категорий А1 и А можно получить с 16 лет. В то же время управлять легковым автомобилем категории В разрешено только с 18 лет.

Эти возрастные ограничения определены постановлением Кабинета Министров Украины № 340 от 8 мая 1993 года. Согласно ему, право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

16 лет — категории А1, А;

— категории А1, А; 18 лет — категории В1, В, С1, С;

— категории В1, В, С1, С; 19 лет — категории BE, C1E, СЕ;

— категории BE, C1E, СЕ; 21 года – категории D1, D, D1E, DE, Т.

Мошенники пользуются тем, что подростки хотят получить водительские права раньше установленного законом возраста, и предлагают им несуществующий способ оформления категории В в 16 лет.

Как мошенники завоевывают доверие подростков

Потенциальных жертв мошенники ищут в социальных сетях, которыми активно пользуются подростки. Для этого они применяют методы социальной инженерии: изучают поведение молодежи, публикуют "трендовые" видео и демонстрируют якобы привлекательную жизнь за рулем.

Чтобы убедить подростков в том, что их предложение настоящее, мошенники могут:

создавать фейковые аккаунты , где "такие же подростки" публикуют видео за рулем, показывают якобы полученные права и благодарят продавцов в комментариях;

, где "такие же подростки" публикуют видео за рулем, показывают якобы полученные права и благодарят продавцов в комментариях; присылать фото якобы готовых водительских удостоверений с персональными данными — фотографией, датой рождения и информацией о том, кем выдан документ;

с персональными данными — фотографией, датой рождения и информацией о том, кем выдан документ; общаться в неформальном стиле , использовать сленг и популярную музыку из социальных сетей, чтобы создать впечатление не продажи услуги, а дружеской помощи;

, использовать сленг и популярную музыку из социальных сетей, чтобы создать впечатление не продажи услуги, а дружеской помощи; уверять, что у них есть "свои люди" в сервисных центрах МВД, которые за отдельную плату якобы могут внести данные о водительском удостоверении в соответствующую базу.

За свои "услуги" мошенники обычно требуют полную оплату или аванс. Деньги просят перечислять на карты подставных лиц или в криптокошельки.

За якобы официальное водительское удостоверение просят от 20 тыс. грн. После получения средств мошенники нередко блокируют человека, удаляют переписку или просто перестают отвечать.

В отдельных случаях "удостоверение" действительно присылают по почте. Однако через несколько дней становится понятно, что документ не отображается в приложении "Дії" и в "Кабинете водителя", то есть человек получил подделку.

За поддельные документы предусмотрена уголовная ответственность

Приобретенные через интернет документы являются поддельными и не будут отображаться в официальных реестрах. За их изготовление и использование предусмотрена уголовная ответственность.

Получить водительское удостоверение законно можно только после обучения в аккредитованной автошколе и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Если человек стал жертвой мошенничества или заметил подозрительное объявление, об этом можно сообщить в Киберполицию онлайн или обратиться в полицию по номерам 102 или 112.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мошенники в соцсетях предлагали украинцам водительские удостоверения без сдачи экзаменов. Чтобы создать впечатление легальности своих услуг, они использовали логотипы МВД, фотографии сервисных центров и упоминания о "Дие".

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