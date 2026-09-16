Apple выпустила обновленного голосового помощника Siri на базе искусственного интеллекта: как он будет работать

14 сентября в США компания Apple выпустила iOS 27 с обновленным голосовым помощником Siri на базе искусственного интеллекта. В настоящее время он работает в бета-версии и доступен только на английском языке.

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Об этом сообщает CNBC. По данным издания, обновление стало доступно накануне поступления в продажу новых моделей iPhone 18.

Чтобы воспользоваться Siri AI, нужно активировать соответствующую функцию в настройках. При этом получить доступ сразу смогут не все — перед этим может понадобиться записаться в список ожидания.

Apple считает, что будущие iPhone 18 хорошо приспособлены для работы с искусственным интеллектом благодаря быстрым процессорам и доступу к личной информации, хранящейся на устройствах. Речь идет, в частности, о записях в календаре и текстовых сообщениях.

Обновленная Siri использует крупные языковые модели, чтобы находить нужные данные в личной информации пользователя. Ассистент может искать их в сообщениях, электронных письмах и календаре.

Например, Siri способна находить в сообщениях адреса, рецепты и инструкции. Кроме того, она отвечает на общие вопросы и может искать информацию в интернете.

Еще одно нововведение — отдельное приложение Siri, в котором хранится история предыдущих запросов. Пользователь может отвечать на реплики помощника и продолжать начатый разговор, поддерживая последовательный диалог.

Пока что сервис доступен только на английском языке. В следующем месяце Apple планирует добавить французский, японский, корейский, португальский и испанский языки.

На первом этапе новый помощник будет недоступен в Европейском Союзе и Китае из-за регуляторных ограничений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Apple фактически создала Siri заново на основе технологии Apple Intelligence. Обновление должно улучшить понимание контекста запросов, позволить поддерживать логику диалога и расширить возможности для работы с текстом и изображениями.

В то же время Siri AI будет доступна не на всех моделях iPhone. Поддержку получат iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPhone 16, а также модели линейки iPhone 17.

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