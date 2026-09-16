20 августа 2026 года Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно внедрения отчетности по устойчивому развитию". На следующий день законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде под № 15538. Сейчас он рассматривается в комитете.

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Законопроект является очередным шагом в сближении украинского законодательства с правом ЕС в сфере корпоративной отчетности. В частности, он учитывает положения Директивы 2013/34/ЕС и изменения, внесенные Директивой (ЕС) 2022/2464 относительно корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD).

Для бизнеса это означает постепенный переход от общего обсуждения ESG-принципов к конкретным требованиям по сбору, систематизации и раскрытию информации об устойчивом развитии. Поэтому уже сейчас важно понимать, какие именно изменения предлагаются, кого они могут коснуться и как к ним подготовиться.

Что такое ESG?

ESG охватывает три группы факторов: environmental (экологические), social (социальные) и governance (корпоративное управление).

Они позволяют оценивать деятельность компании не только по финансовым результатам, но и с учетом ее влияния на окружающую среду и общество, подходов к трудовым отношениям, соблюдения прав человека и корпоративного управления.

При этом ESG и отчетность в области устойчивого развития не являются тождественными понятиями. ESG – более широкая концепция, тогда как законопроект № 15538 направлен прежде всего на установление конкретных требований к подготовке и раскрытию информации об устойчивом развитии.

Почему это важно для бизнеса?

ESG-факторы все чаще учитываются инвесторами, банками, международными финансовыми организациями и крупными корпоративными клиентами при оценке компаний, инвестиционных проектов и цепочек поставок. Поэтому качество управления ESG-рисками может влиять не только на репутацию бизнеса, но и на доступ к финансированию и сотрудничество с международными партнерами.

В ЕС этот процесс уже перешел в плоскость регуляторных требований. Европейское законодательство предусматривает раскрытие определенными категориями компаний информации об устойчивом развитии в соответствии с установленными стандартами. Такая информация охватывает, в частности, экологические и социальные вопросы, трудовые отношения, соблюдение прав человека, корпоративное управление и борьбу с коррупцией.

Для украинского бизнеса значение этих правил не ограничивается будущей прямой обязанностью подавать соответствующую отчетность. Компании, которые работают с европейскими группами, международными банками и инвесторами или входят в цепочки поставок крупных компаний, могут столкнуться с запросами на ESG-информацию значительно раньше.

Что предлагается изменить в украинском законодательстве?

1. Внедрение отчетности в области устойчивого развития

Законопроект № 15538 предусматривает внедрение в Украине отчетности в области устойчивого развития в соответствии с европейскими стандартами.

На первом этапе такую обязанность предлагается установить для предприятий, чистый оборот которых превышает 450 млн евро, а среднее количество работников составляет 1 000 человек. Первым отчетным годом предлагается определить 2028 год.

Таким образом, на начальном этапе прямая законодательная обязанность будет касаться относительно узкого круга крупнейших предприятий.

Однако практическое влияние новых правил может быть значительно шире. Крупные компании, на которые будет распространяться обязанность по отчетности, могут нуждаться в соответствующей информации от своих дочерних компаний, поставщиков и других контрагентов. Поэтому необходимость собирать ESG-данные может постепенно распространяться и на предприятия, которые сами формально не подпадают под критерии обязательной отчетности.

Законопроект предлагает закрепить на законодательном уровне ряд новых понятий.

Отчетность в области устойчивого развития – отчетность предприятия, содержащая информацию по вопросам устойчивого развития в соответствии с требованиями стандартов отчетности в области устойчивого развития.

– отчетность предприятия, содержащая информацию по вопросам устойчивого развития в соответствии с требованиями стандартов отчетности в области устойчивого развития. Консолидированная отчетность в области устойчивого развития – отчетность в области устойчивого развития предприятия, осуществляющего контроль, и контролируемых им предприятий как единой экономической единицы. Вопросы устойчивого развития охватывают экологические и социальные вопросы, а также вопросы, касающиеся трудовых отношений, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией.

– отчетность в области устойчивого развития предприятия, осуществляющего контроль, и контролируемых им предприятий как единой экономической единицы. Вопросы устойчивого развития охватывают экологические и социальные вопросы, а также вопросы, касающиеся трудовых отношений, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. Стандарты отчетности в области устойчивого развития – документы, принятые Европейской комиссией, которыми определены обязательные требования и порядок раскрытия предприятиями информации в отчетности в области устойчивого развития.

Таким образом, речь идет не просто о декларировании компанией определенных ESG-принципов, а о формировании стандартизированной системы сбора и раскрытия соответствующей информации.

3. Обновление критериев классификации предприятий

Законопроект также предусматривает обновление критериев классификации предприятий.

Малые предприятия должны соответствовать как минимум двум из следующих критериев:

балансовая стоимость активов – до 5 млн евро включительно;

чистый оборот – до 10 млн евро включительно;

среднее количество работников – до 50 человек включительно.

Для средних предприятий устанавливаются следующие критерии:

балансовая стоимость активов – до 25 млн евро включительно;

чистый оборот – до 50 млн евро включительно;

среднее количество работников – до 250 человек включительно.

К крупным предприятиям будут относиться предприятия, показатели которых превышают как минимум два критерия, установленных для средних предприятий.

При этом само по себе отнесение предприятия к категории крупных еще не будет означать автоматического возникновения у него обязанности подавать отчетность в области устойчивого развития с 2028 года. Для первого этапа внедрения такой отчетности законопроект предусматривает отдельные, значительно более высокие критерии.

С чего стоит начать подготовку?

До 2028 года еще есть время, однако создание системы отчетности в области устойчивого развития – это не только подготовка документа в конце отчетного года. Компании необходимо определить источники информации, ответственных лиц, процедуры ее сбора и механизмы контроля достоверности данных.

Первым шагом должна стать оценка того, в какой степени будущие требования будут касаться компании. При этом стоит учитывать не только формальные критерии законодательства, но и структуру группы, требования материнской компании, банков, инвесторов и ключевых клиентов.

Следующим шагом целесообразно провести gap analysis: определить, какие данные об устойчивом развитии компания уже собирает, где они хранятся и какой информации сейчас не хватает. Часть необходимых сведений уже может содержаться в финансовой, кадровой, экологической, комплаенс- и другой внутренней документации.

Важно также определить ответственных за отдельные блоки информации. Отчетность в области устойчивого развития не может быть исключительно задачей бухгалтерии или финансового департамента. Для ее подготовки могут потребоваться данные от HR, юридической и комплаенс-функций, операционных подразделений, служб охраны труда, экологических и других специалистов.

Отдельное внимание стоит уделить процедурам сбора и документирования данных. Если информация в будущем будет подлежать раскрытию и проверке, важным будет не только сам показатель, но и возможность подтвердить, откуда он получен, как рассчитан и кто отвечает за его достоверность.

Наконец, компаниям стоит уже сейчас проанализировать, какую ESG-информацию у них запрашивают банки, инвесторы, международные партнеры и клиенты. Это позволит в будущем не создавать несколько параллельных систем сбора информации, а постепенно сформировать единый внутренний процесс.

Вывод

Внедрение отчетности в области устойчивого развития не означает, что с 2028 года соответствующая обязанность одновременно возникнет для всего украинского бизнеса. На первом этапе прямые законодательные требования будут касаться ограниченного круга крупнейших предприятий.

В то же время практическое влияние новых правил может быть значительно шире. Информацию по вопросам устойчивого развития могут запрашивать материнские компании, банки, инвесторы и крупные клиенты, которые сами предъявляют соответствующие требования к отчетности.

Поэтому подготовку стоит начинать уже сейчас – не с создания формального ESG-отчета, а с понимания того, какие данные компания уже имеет, каких данных не хватает и как организовать их системный сбор и документирование.

Переходный период до 2028 года дает бизнесу возможность выстроить эти процессы постепенно.

Для компаний, которые начнут такую работу заблаговременно, внедрение новых требований не потребует резкой перестройки внутренних процессов, а станет логичным продолжением уже созданной системы сбора данных, контроля и отчетности.