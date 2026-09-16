"Должны положить на стол список объектов": Зеленский объяснил, к каким шагам Украина готова для энергетического перемирия

Киев готов поддержать энергетическое перемирие, если Россия прекратит удары по украинским энергетическим объектам. В то же время Москва должна предоставить перечень своих объектов, в отношении которых она ожидает аналогичного воздержания от атак со стороны Украины.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS, отрывок из которого он опубликовал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что такие шаги могут стать частью более широкой деэскалации и продемонстрировать стремление к завершению войны.

Зеленский назвал условие для прекращения ударов по энергетике

Глава государства начал с того, что Украина никогда не наносит удары первой, а лишь отвечает на атаки там, где имеет соответствующие возможности. В первую очередь это касается нефтяной отрасли, ведь ограничение возможностей России транспортировать и продавать нефть наносит значительный ущерб ее бюджету (более $100 млрд в год).

Зеленский напомнил, что во время визита специальных посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера обсуждалась и возможность введения энергетического перемирия. Он заявил американской стороне о готовности Украины к такому формату, однако подчеркнул необходимость четко определить его условия и последствия для украинской энергетики.

"Для Путина энергетика – это продажа нефти и газа. Для нас энергетика – это электроснабжение и газ для наших людей. Мой посыл был таким: если россияне готовы к энергетическому перемирию, это означает отсутствие каких-либо ударов по энергетике каким бы то ни было видом оружия", – подчеркнул президент.

Киев требует не блокировать аграрный экспорт

Если же, добавил Зеленский, договоренности будут касаться зерна и сельскохозяйственной продукции, Украина настаивает на отсутствии блокады своего аграрного экспорта.

Украинский лидер отметил, что у России есть около 70 млн тонн агропродукции для продажи, тогда как Украине необходимо экспортировать около 30 млн тонн, поэтому открытие соответствующих путей отвечает интересам обеих сторон.

"Если они говорят: "Мы не будем атаковать эти объекты", тогда они должны представить перечень своих объектов – тех, которые они не хотят, чтобы мы атаковали. Даже во время войны можно находить определенные моменты для деэскалации. Если вы ведете переговоры, это означает, что вы демонстрируете добрую волю или политическую волю завершить войну", – подытожил он.

Напомним, в недавнем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Украина готова прекратить уничтожение критической инфраструктуры России, если государство-агрессор будет соблюдать аналогичные договоренности. По его словам, украинская сторона ожидает конкретики от партнеров относительно обеспечения надежного и долгосрочного прекращения таких ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по объектам российской нефтяной промышленности. По мнению Трампа, дефицит дизельного топлива в мире и рост цен связаны с украинскими обстрелами, а не с американской войной в Иране.

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