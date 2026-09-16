Первый шаг к новому бюджету-2027 сделан: что будет с зарплатами, пенсиями и курсом доллара. Основные цифры

Кабинет министров представил в Верховной Раде проект Государственного бюджета Украины на 2027 год, а народные депутаты приняли его к рассмотрению. Это означает формальное начало бюджетного процесса в парламенте.

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Кабмин зарегистрировал соответствующий законопроект №16000 в парламенте 15 сентября – в последний для этого день согласно Бюджетному кодексу. На заседании парламента 16 сентября документ официально представил народным депутатам министр финансов Сергей Марченко. Таким образом, до установленного законом крайнего срока – 20 сентября – Верховная Рада приняла документ к рассмотрению. Голосование на данном этапе не предусмотрено.

В документе прописано, что минимальная зарплата вырастет до с 8647 до 9546 грн (+10,4%), минимальная пенсия – с 2595 до 2878 грн (+10,9%), а официальный прожиточный минимум составит 3559 грн вместо 3209 грн. Эти показатели остаются за чертой бедности, поскольку уже по состоянию на июль 2026 года фактический прожиточный минимум для пенсионера достиг 7455 грн, а для работающего человека – 12105,1 грн.

"Прожиточный минимум на данный момент действительно не соответствует фактическому прожиточному минимуму. У нас, в том числе, ведётся дискуссия о том, как изменить эту ситуацию и что для этого нужно сделать. В первую очередь — отвязать от этого показателя другие выплаты. Потому что, по сути, для нас это расчетный показатель. Конечно, на эту сумму можно лишь выживать, да и то, наверное, выжить невозможно", – признал Марченко, отвечая на вопросы депутатов.

В бюджете также заложена инфляция на уровне около 8% и средний курс доллара 47,1 грн/долл. (на конец года – 48,3 грн). Впрочем, к валютному показателю стоит относиться скептически, поскольку этот прогноз обычно не сбывается. Например, бюджет-2026 рассчитывали исходя из курса 45 грн/долл., тогда как на 16 сентября установлен курс 44,6 грн/долл.

Бюджет-2026: основные макропоказатели и налоги

Доходы: 5,648 трлн грн (собственные – 3,2 трлн).

(собственные – 3,2 трлн). Расходы: 7,272 трлн грн (вместе с предоставлением кредитов и погашением долгов – более 8 трлн грн).

Таким образом, дефицит бюджета-2027 составит 1,624 трлн грн (с собственными доходами – более 4 трлн грн). Чтобы покрыть эту разницу, Украине критически необходимы внешние заимствования. Потребность в международной поддержке оценили в $52,6 млрд.

Собственные доходы запланированы на уровне 3,2 трлн грн. При этом более 131 млрд грн из запланированных поступлений появятся только если парламент примет изменения в Налоговый кодекс:

увеличение НДС на 1 процентный пункт – до 21%;

на 1 процентный пункт – до 21%; повышение акцизов на топливо на 4 процентных пункта;

продление действия налога на прибыль банков в размере 50%.

Еще 52,5 млрд грн бюджет может получить в случае подписания президентом закона о налогообложении цифровых платформ. А почти 12 млрд грн рассчитывают получить от закона о налоге на посылки.

Дорожный фонд частично возвращают. С 2022 года все "дорожные" налоги – акцизы на топливо и автомобили, пошлины – направлялись в общий фонд и тратились на оборону. Впрочем, документ предусматривает, что в 2027 году 25% таких поступлений будут направляться именно в дорожный фонд в составе специального фонда.

Крупнейшая статья расходов – безопасность и оборона. На это направление потребуется потратить 4,89 трлн грн (66,8% всех расходов бюджета), что почти на 12% больше, чем в 2026 году. При этом 35,7% этих расходов (1,73 трлн грн) составят европейские средства на оружие и технику, которые учитываются в специальном фонде бюджета и могут поступать в натуральной форме.

Крупнейшие невоенные расходы планируют направить на:

социальную защиту – 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году);

– 540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн к 2026 году); обслуживание государственного долга – 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн);

– 474,1 млрд грн (-39,1 млрд грн); образование – 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн);

– 328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн); медицину – 292,5 млрд грн (+35 млрд грн);

– 292,5 млрд грн (+35 млрд грн); общины и энергетика – 133,6 млрд грн (в частности, 60 млрд грн – на планы устойчивости регионов, 30,4 млрд грн – дополнительная дотация пострадавшим от войны общинам, 18,2 млрд грн – компенсация разницы в тарифах, 2 млрд грн – ГФРР и другое).

Деньги на программу "Национальный кешбэк" в проект бюджета не заложены. В то же время на финансирование "Единого марафона" заложено 1,6 млрд грн (на 4% больше, чем в 2026 году).

Как будут принимать Госбюджет-2027

Согласно Бюджетному кодексу, 15 сентября было крайним сроком для подачи проекта Госбюджета. Депутаты должны были принять документ к рассмотрению до 20 сентября.

Далее народные депутаты будут иметь время до 1 октября для ознакомления с документом и внесения своих предложений. Кроме того, Счетная палата проводит экспертизу проекта бюджета до 1 октября.

Затем одобрение бюджетных предложений ("первое чтение") должно состояться до 20 октября. Согласно Бюджетному кодексу, смета должна быть окончательно одобрена ("второе чтение") до 20 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что депутаты Верховной Рады Украины должны как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международных траншей. По его словам, ситуация с государственными финансами близка к критической.

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