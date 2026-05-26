Разговор Лаврова с Рубио — это уже не дипломатия. Это официальный каминг-аут террористической России.

Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио фактически сообщил Вашингтону, что Россия начинает "систематические удары" по Киеву. Не скрыто. Не завуалировано. Не через пропагандистов в Telegram. А официально — через МИД РФ.

То есть государство-член Совбеза ООН прямо заявляет:

– мы будем бить по столице соседнего государства;

– будем атаковать "центры принятия решений";

– и называем это "ответом".

Это чрезвычайно важный момент.

Потому что еще несколько лет назад Кремль пытался врать о "высокоточных ударах", "военных целях" и "непричастности". Затем они начали открыто уничтожать энергетику. Затем — жилые дома, больницы, ТРЦ, детские площадки.

А теперь — официально предупреждают США о кампании террора против Киева.

Фактически Россия говорит миру:

"Да, мы используем страх, ракеты и удары по столице как политический инструмент".

И это уже не "гибридная война".

Не "спорная геополитика".

Не "конфликт интересов".

Это классическая логика террористической организации:

– запугать население;

– сломить политическую волю;

– принудить к капитуляции через страх.

Особенно показательно, что это заявление прозвучало именно во время контактов с США. Кремль демонстративно переводит войну в режим шантажа:

"Или наши условия — или мы масштабно терроризируем Киев".

И здесь главный вопрос уже не к Москве.

От России никто давно не ожидает ни морали, ни права, ни человечности.

Главный вопрос — к Западу:

сколько еще нужно таких "признаний", чтобы Россию перестали воспринимать как "сложного партнера" и начали называть тем, чем она является на самом деле?

Потому что государство, которое официально предупреждает о системных ударах по столице другой страны — это не "сторона переговоров".

Это государство террора.

P.S. Самое страшное, что Кремль уже даже не пытается маскироваться. Маски дипломатии сняты. Под ними — обычный политический бандитизм с ядерным арсеналом.