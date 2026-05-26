Блог | Режим шантажа официально активирован. Отреагирует ли Запад?
Разговор Лаврова с Рубио — это уже не дипломатия. Это официальный каминг-аут террористической России.
Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио фактически сообщил Вашингтону, что Россия начинает "систематические удары" по Киеву. Не скрыто. Не завуалировано. Не через пропагандистов в Telegram. А официально — через МИД РФ.
То есть государство-член Совбеза ООН прямо заявляет:
– мы будем бить по столице соседнего государства;
– будем атаковать "центры принятия решений";
– и называем это "ответом".
Это чрезвычайно важный момент.
Потому что еще несколько лет назад Кремль пытался врать о "высокоточных ударах", "военных целях" и "непричастности". Затем они начали открыто уничтожать энергетику. Затем — жилые дома, больницы, ТРЦ, детские площадки.
А теперь — официально предупреждают США о кампании террора против Киева.
Фактически Россия говорит миру:
"Да, мы используем страх, ракеты и удары по столице как политический инструмент".
И это уже не "гибридная война".
Не "спорная геополитика".
Не "конфликт интересов".
Это классическая логика террористической организации:
– запугать население;
– сломить политическую волю;
– принудить к капитуляции через страх.
Особенно показательно, что это заявление прозвучало именно во время контактов с США. Кремль демонстративно переводит войну в режим шантажа:
"Или наши условия — или мы масштабно терроризируем Киев".
И здесь главный вопрос уже не к Москве.
От России никто давно не ожидает ни морали, ни права, ни человечности.
Главный вопрос — к Западу:
сколько еще нужно таких "признаний", чтобы Россию перестали воспринимать как "сложного партнера" и начали называть тем, чем она является на самом деле?
Потому что государство, которое официально предупреждает о системных ударах по столице другой страны — это не "сторона переговоров".
Это государство террора.
P.S. Самое страшное, что Кремль уже даже не пытается маскироваться. Маски дипломатии сняты. Под ними — обычный политический бандитизм с ядерным арсеналом.