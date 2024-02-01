'Мир бокса хочет, чтобы я победил': Усик назвал Фьюри толстым волком и рассказал о мотивации перед боем

Украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что его сильно мотивирует память об умершем отце накануне поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом наш соотечественник добавил, что поединок 17 февраля – мечта всех болельщиков и самих бойцов.

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Об этом Усик рассказал в интервью авторитетному изданию The Ring, чей пояс также будет разыгран в противостоянии украинца и британца. Наш объединенный чемпион назвал Фьюри толстым волком, который ведет охоту на свою жертву, но столкнется с жестким отпором.

"Каждый день я молюсь за своего отца. Он тот, кто привел меня в эту жизнь. Это дает мне большую мотивацию. Мой отец всегда со мной. Это очень верно. Я несу с собой силу моего отца. Я везде ношу его фотографию с собой. Я хотел этого боя. Бокс хотел этого боя. Это дает мне больше мотивации, зная, что мир бокса хочет, чтобы я победил. Чтобы победить, мне не нужно быть тяжелым, мне нужно быть быстрым и шустрым. В лесу никогда не увидишь толстого волка", – сказал Усик.

Накануне был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

Ранее экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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