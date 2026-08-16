Украина начала использовать британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ — СМИ

В течение последних шести месяцев Украина начала использовать британские беспилотники для нанесения дальних ударов по целям на территории России. Среди беспилотников, применяемых для атак, есть реактивный Nyan производства BAE Systems.

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Также речь идет об еще одном британском дроне, название и производитель которого по соображениям безопасности не разглашаются. Об этом сообщает The Times.

Сообщается, что дроны Nyan использовались во время удара по Белгороду, который расположен недалеко от украинско-российской границы. Британские беспилотники также задействовались в атаках на нефтеперерабатывающие предприятия в районе Москвы, а также в Ярославле и Волгограде. При этом не сообщается, какие именно модели дронов использовались для атак на эти объекты.

По данным The Times, информацию об использовании британских БПЛА изданию подтвердили источники в Вооруженных силах Украины. Один из собеседников отметил, что большинство дальнобойных ударов Украина наносит дронами собственного производства, однако британские беспилотники также эффективно используются для таких атак.

На сайте BAE Systems отмечается, что Nyan разработан для нанесения ударов на большие расстояния в условиях активного противодействия противника. Беспилотник уже испытали на суше и в море, в частности во время учений Spring Storm в Эстонии и с борта экспериментального корабля Королевского флота XV Patrick Blackett.

Напомним, в ночь на 16 августа Московская область подверглась атаке беспилотников. После попаданий в регионе возникли пожары на двух крупных логистических объектах.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ провели комплексные испытания многоуровневой защиты украинских ударных БПЛА типа "бомбер" от российских дронов-перехватчиков. На шести платформах проверили системы маскировки, обнаружения угроз, предупреждения экипажа, РЭБ и уничтожения вражеских дронов.

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