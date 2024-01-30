'Мастер. Идет, чтобы победить': американский тренер рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри

Американский тренер Джеймс Али Башир выразил уверенность в том, что его бывший подопечный Александр Усик (21-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Опытный специалист отметил, что украинец абсолютно точно психологически сильнее британского соперника, который своими оскорбительными высказываниями ничего не добьется.

Видео дня

Об этом Али Башир заявил в интервью YouTube-каналу Sеconds Out, пишет Daily Express. Экс-наставник украинского чемпиона назвал нашего боксера "мастером интеллектуальных игр", а также добавил, что поединок будет сложнейшим в карьере для обоих соперников.

"Усик идет, чтобы победить. Я не думаю, что Фьюри сможет повлиять на разум Александра Усика. Я считаю, что Александр Усик – мастер интеллектуальных игр. Усик будет в этом бою до самого конца. Я просто хочу принести себе пакетик попкорна и сесть это посмотреть. У Усика отличная возможность стать абсолютным чемпионом. Но Тайсон Фьюри, которого мы видели в бою с Фрэнсисом Нганну, будет сильно отличаться от того бойца, которого мы увидим в бою с Александром Усиком", – сказал Али Башир.

До этого в сети было опубликовано видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

Ранее экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!