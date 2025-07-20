Чисора обратился к Усику, озвучив просьбу британских боксеров: 'Хватит уже нас избивать. Пожалуйста'. Видео

Британский боксер Дерек Чисора (36-13, 23 КО) с юмором отреагировал на очередную победу Александра Усика. После того как наш соотечественник нокаутировал Даниэля Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом, Чисора обратился к нему в соцсетях

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"Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас избивать. Пожалуйста", – написал у себя в аккаунте Х 41-летний ветеран супертяжелого веса, выложив небольшое совместное видео с украинцем.

Это заявление спровоцировало настоящий ажиотаж в комментариях.

"Ему есть за что бороться, вот в чем разница. Слава Украине!", "Дивизион тяжелого веса закончился", ", Помилуй нас, грешных, Аминь", "Он завершил это, друг..." – пишут юзеры.

Напомним, что 1 ноября 2020 года Чисора встречался с Усиком на ринге и проиграл Александру единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (24-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой битве, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

Во время флеш-интервью Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

Также стало известно, кто на момент остановки поединка в 5-м раунде побеждал по очкам.

Позже появилось видео лучших моментов схватки.

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