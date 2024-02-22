'Лучший в мире': экс-чемпион назвал однозначного фаворита боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью считает Александра Усика (21-0, 14 КО) слишком сильным оппонентом для Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). По словам британского экс-боксера, на сегодняшний день нет ни одного бойца, который был бы способен победить украинца.

Об этом Белью заявил в интервью в эфире YouTube-канала Matchroom Boxing, пишет портал Boxing Social. Бывший соперник Усика, который нокаутировал Тони в ноябре 2018 года, подчеркнул, что смена тренера не пошла на пользу Фьюри и его нынешний стиль будет бесполезным в поединке против нашего соотечественника.

"Я не думаю, что кто-то может победить Александра Усика. Я сказал это много-много месяцев назад. Самое безумное в этом то, что, когда Фьюри работал со своим дядей, думаю, он бы выиграл, но его стиль изменился, и теперь он агрессивный контрпанчер, и это не сработает против Усика. Думаю, что теперь у него есть шанс на один удар, но, честно говоря, он не серьезный панчер. Фьюри блестящий боец, давайте не забывать об этом и помнить то, что он сделал для супертяжелого дивизиона, это потрясающе, но я думаю, что Александр Усик – лучший супертяж в мире", – сказал Белью.

Поединок Усика и Фьюри планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу, и оно было перенесено на 18 мая. Позже были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

В команде Александра назвали боксера, который станет заменой Фьюри в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке.

А Всемирный боксерский совет (WBC) готовит революционное решение по бою. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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